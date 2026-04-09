Ngày 9/4, UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, Sở Y tế tỉnh đã ban hành Quyết định số 767/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở cung cấp suất ăn bán trú cho Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng).

Theo quyết định, ông Nguyễn Văn Thành (trú tại xóm Tân Long, xã Vô Tranh), chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chuyên chế biến suất ăn sẵn, bị xử phạt tổng số tiền 22,5 triệu đồng vì đã vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4/9/2018 của Chính phủ.

Cụ thể, cơ sở vi phạm nhiều quy định: Ghi chép sổ kiểm thực phẩm ba bước và sổ lưu mẫu thức ăn không đúng quy định; Không có phiếu kiểm nghiệm nguồn nước; Thiếu hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu. Ngoài ra, khu vực bảo quản thực phẩm sống và chín không tách biệt; nơi chế biến còn để côn trùng, động vật gây hại xâm nhập.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Thành.

Trước đó, vào ngày 25/3, thịt lợn do cơ sở này cung cấp cho bữa ăn bán trú của Trường Mầm non Hòa Bình đã bị người dân phát hiện có dấu hiệu không bảo đảm an toàn thực phẩm. Kết quả xét nghiệm hai mẫu thực phẩm cho thấy một mẫu có ba chỉ tiêu vi sinh dương tính, gồm vi sinh vật hiếu khí, E.coli và tụ cầu vàng; mẫu còn lại dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Ông Hà Quang Trọng, Chủ tịch UBND xã Văn Lăng, nhận định vụ việc xảy ra tại Trường Mầm non Hòa Bình là đặc biệt nghiêm trọng, có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe học sinh.

Theo ông Trọng, UBND xã Văn Lăng sẽ tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà Nguyễn Thị Minh Khoái, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hòa Bình, nhằm phục vụ công tác kiểm tra, xác minh.