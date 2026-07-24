Liên quan vụ phụ huynh phản ánh sữa gửi cho con tại lớp mầm non trên địa bàn phường Nhơn Trạch (TP Đồng Nai) nghi bị mang ra ngoài bán, Công an phường Nhơn Trạch cho biết trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin, video giả mạo được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI), gây hiểu nhầm và dẫn dắt dư luận.

Công an phường Nhơn Trạch khẳng định clip liên quan vụ cô giáo mang sữa của trẻ về nhà là sản phẩm tạo dựng bằng AI. Ảnh: CAP Nhơn Trạch

Theo Công an phường Nhơn Trạch, thời gian gần đây trên Facebook và TikTok xuất hiện, lan truyền đoạn clip có nội dung cho rằng "cô giáo trường mầm non lấy sữa phụ huynh gửi cho con đem bán trên mạng, bật khóc khi làm việc với công an và nhắn tin xin phụ huynh bỏ qua vụ việc".

Cơ quan công an khẳng định đây là clip giả mạo, được tạo dựng bằng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm câu tương tác, dẫn dắt dư luận và không phản ánh đúng sự thật.

"Người xuất hiện trong clip với hình ảnh bật khóc là lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội UBND phường đến phối hợp làm việc, không phải giáo viên bị phản ánh trong vụ việc", Công an phường Nhơn Trạch cho biết.

Trước tình trạng thông tin giả lan truyền trên mạng xã hội, Công an phường Nhơn Trạch khuyến cáo người dân cần kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ hoặc bình luận, tránh tiếp tay phát tán nội dung sai sự thật, vi phạm quy định của Luật An ninh mạng. Tùy tính chất, mức độ vi phạm, các trường hợp phát tán thông tin sai sự thật có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan công an cũng đề nghị người dùng mạng xã hội chủ động báo cáo các clip, bài viết giả mạo trên Facebook, TikTok; không chia sẻ, bình luận, bày tỏ cảm xúc đối với các nội dung sai sự thật và gỡ bỏ ngay nếu trước đó đã đăng tải hoặc chia sẻ.

Như VietNamNet đã thông tin, những ngày qua, mạng xã hội lan truyền phản ánh của một phụ huynh về việc số sữa gửi cho con tại một lớp mầm non ở phường Nhơn Trạch (TP Đồng Nai) nghi bị giáo viên mang ra ngoài bán.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng địa phương đã vào cuộc xác minh, làm việc với các bên liên quan. Giáo viên trong vụ việc làm bản tường trình, thừa nhận mang một số hộp sữa còn dư của trẻ về nhà.

Sau đó, chủ cơ sở mầm non đã chấm dứt hợp đồng lao động với giáo viên này; đồng thời nhận trách nhiệm, gửi lời xin lỗi đến gia đình các trẻ, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý và đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn các bước xử lý theo quy định.