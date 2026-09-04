Trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Hạc Thành cho biết, sau khi có thông tin từ báo chí phản ánh vụ việc trên, Công an phường đã vào cuộc làm rõ. Đơn vị đang giao cán bộ xác minh, làm rõ, khi nào có kết quả sẽ thông tin tới báo chí.

Liên quan tới vụ việc, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, tình trạng các xe cứu thương tư nhân tiếp cận người nhà bệnh nhân tại bệnh viện là vấn đề phức tạp. Bệnh viện đã báo cáo Sở Y tế và đề nghị cơ quan công an phối hợp theo dõi, xử lý.

Theo lãnh đạo bệnh viện, các xe cứu thương này không thuộc bệnh viện và những người điều khiển, vận hành các phương tiện này cũng không phải nhân viên của đơn vị. Trước đây, một số xe thường xuyên đỗ trong khuôn viên bệnh viện. Từ năm ngoái, bệnh viện đã yêu cầu đưa toàn bộ phương tiện ra bên ngoài.

Bệnh viện cũng rà soát để tìm các đơn vị vận chuyển đủ điều kiện, được cấp phép nhằm ký hợp đồng, nhưng không có đơn vị nào đáp ứng.

Hình ảnh xe cứu thương chở bệnh nhân. Ảnh cắt từ clip

Lãnh đạo bệnh viện cho biết, dù phương tiện không được phép hoạt động trong khuôn viên bệnh viện, một số người của các nhà xe vẫn thường xuyên tiếp cận những khoa có bệnh nhân nặng. Khi bệnh nhân xin về hoặc tử vong, họ tiếp cận người nhà để giới thiệu dịch vụ vận chuyển.

“Xe không ở trong bệnh viện, còn người thì mình cũng không thể quản lý được. Khi gia đình thỏa thuận với nhà xe, họ mới đưa phương tiện vào đón bệnh nhân”, lãnh đạo bệnh viện nói.

Lãnh đạo bệnh viện cho rằng việc người dân thuê xe cứu thương bên ngoài trong trường hợp bệnh nhân không còn nhu cầu chăm sóc y tế là nhu cầu thực tế, bởi bệnh viện không thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu vận chuyển.

Trước vụ việc trên, bệnh viện đã đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ hoạt động của các nhà xe bên ngoài, qua đó bảo đảm quyền lợi của người bệnh và gia đình.

Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, bệnh nhân H.B.Đ. (SN 1968) nhập viện lúc 9h43 ngày 1/8 với chẩn đoán sốc nhiễm trùng, suy đa tạng, viêm phổi, theo dõi viêm tụy cấp, nhồi máu não và đái tháo đường type 2.

Ông Đ. được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực I - Chống độc. Tuy nhiên, ông Đ. bệnh rất nặng, đáp ứng điều trị kém.

Ngày 14/8, sau khi các bác sĩ giải thích về tình trạng bệnh và tiên lượng, gia đình thống nhất đưa bệnh nhân về nhà tiếp tục chăm sóc.

Người thân ông Đ. tự liên hệ với một xe cứu thương dịch vụ bên ngoài để đưa bệnh nhân về nhà. Bệnh nhân rời bệnh viện lúc 10h cùng ngày.