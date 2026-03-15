Sáng 15/3, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 2 cho biết vừa tổ chức cứu nạn khẩn cấp, đưa một bệnh nhân nguy kịch từ đảo Cù Lao Chàm vào bờ điều trị.

Theo đó, lúc 20h50 tối 14/3, trung tâm nhận tin khẩn từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng về trường hợp bà Nguyễn Thị N. (SN 1969, trú thôn Bãi Làng, xã Tân Hiệp, đặc khu Cù Lao Chàm) bị suy hô hấp cấp, hôn mê, diễn biến nặng và nguy hiểm đến tính mạng.

Bệnh nhân đang được cấp cứu tại Trạm xá quân dân y Tân Hiệp nhưng cơ sở y tế tại chỗ không đủ điều kiện điều trị chuyên sâu. Trong khi đó, đảo Cù Lao Chàm bị cô lập do thời tiết xấu, sóng lớn, không có phương tiện đủ khả năng đưa bệnh nhân vào đất liền.

Bệnh nhân được đưa lên cáng để vận chuyển ra tàu SAR 631 đưa vào đất liền cấp cứu. Ảnh: N.X

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm khu vực 2 đã báo cáo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam; đồng thời phối hợp Đài Thông tin Duyên hải Đà Nẵng kết nối với Trung tâm Cấp cứu 115 Đà Nẵng để tư vấn y tế từ xa.

Trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhân, dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, tàu SAR 631 đang ứng trực tại Đà Nẵng được điều động khẩn cấp ra đảo. Cùng đi có ê kíp gồm 2 bác sĩ của Trung tâm 115 Đà Nẵng, mang theo đầy đủ thuốc men và thiết bị cấp cứu.

Bệnh nhân được đưa lên tàu SAR 631 để cấp cứu và vận chuyển vào đất liền trong đêm. Ảnh: N.X

Vượt qua thời tiết khắc nghiệt với gió cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-4m, tàu SAR 631 chạy xuyên đêm và tiếp cận đảo lúc 22h45 cùng ngày. Trên hành trình trở về, các bác sĩ và nhân viên cứu nạn liên tục theo dõi, xử trí cho bệnh nhân.

Lực lượng cứu nạn đưa nữ bệnh nhân từ tàu SAR 631 lên bờ để chuyển đến xe cấp cứu đưa vào bệnh viện điều trị. Ảnh: N.X

Đến 0h30 ngày 15/3, tàu SAR 631 đưa bệnh nhân về đến đất liền và bàn giao cho lực lượng chức năng. Trung tâm Cấp cứu 115 Đà Nẵng sau đó tiếp nhận, chuyển bệnh nhân vào Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để tiếp tục điều trị. Nhờ được tiếp cận y tế chuyên khoa kịp thời, hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.