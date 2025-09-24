Ngày 24/9, thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can 3 đối tượng liên quan đến vụ bảo vệ dùng gậy vụt, đánh một người đàn ông ngay trước cổng bệnh viện.

3 đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

3 bị can bị khởi tố về tội "Gây rối trật tự công cộng", gồm: Nguyễn Văn Khanh (57 tuổi), Ngô Văn Oánh (65 tuổi) và Hà Ngọc Vang (63 tuổi). Cả 3 đối tượng đều trú ở tỉnh Lào Cai. Thời điểm xảy ra vụ việc, 3 đối tượng đều đang làm việc tại Công ty cổ phần dịch vụ Đông Á JIPI (Chi nhánh tỉnh Lào Cai).

3 bảo vệ dùng gậy đánh tài xế xe ôm. Ảnh: A Quang

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 19/9, tại khu vực sảnh chính của Bệnh viện Đa khoa cơ sở 1 tỉnh Lào Cai, anh Hà Mạnh Dũng (làm nghề xe ôm) đang đón một bệnh nhân chạy thận nhân tạo cùng với người nhà về xóm trọ. Anh Dũng đã bị 3 bảo vệ bệnh viện dùng gậy cao su đánh.

Hành vi của 3 bảo vệ trên đã gây cản trở giao thông, làm gián đoạn hoạt động khám chữa bệnh, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và gây bức xúc dư luận.