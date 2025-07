Sau 2 ngày xét xử, hôm nay (23/7), TAND TPHCM đã tuyên phạt Lê Quang Đại (27 tuổi) 20 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Cùng tội danh, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Tuyền (26 tuổi) cũng lãnh 20 năm tù.

Đặc biệt, bị cáo Mai Thế Đức (24 tuổi) bị tuyên phạt tổng cộng 30 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và tội "Chiếm đoạt chất ma túy".

Liên quan đến vụ án, 7 bị cáo khác cũng phải lĩnh án từ 2 năm đến 30 năm tù về các tội: "Mua bán trái phép chất ma túy"; "Chiếm đoạt chất ma túy"; "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" và "Che giấu tội phạm".

Theo cáo buộc, chiều 25/10/2023, Công an phường 14 (quận Gò Vấp cũ) tiếp nhận tin trình báo của Lê Quang Đại về việc bị cướp tài sản.

Tuy nhiên, qua điều tra phối hợp giữa Công an quận Gò Vấp (cũ) và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM, đã xác định không hề có vụ cướp tài sản nào, mà thực tế Đại đã bị cướp ma túy.

Từ đây, đường dây mua bán trái phép chất ma túy do Đại, Nguyễn Thị Thanh Tuyền và các đồng phạm thực hiện đã bị phanh phui.

Đường dây này do Tuyền, Nguyễn Dũng Toàn, Mai Văn Đạt (đang bỏ trốn) và Hải An (không rõ lai lịch) thành lập trên mạng xã hội. Toàn và Tuyền quản lý việc mua bán, còn Đạt và Hải An cất giữ, giao ma túy.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: SM

Khoảng 14h30, ngày 24/10/2023, Mai Thế Đức gọi điện thoại cho Đại đặt mua 500g ketamine với giá 210 triệu đồng. Đại sau đó liên hệ với Toàn để mua lại 500g ketamine với giá 200 triệu đồng rồi nhận "hàng" từ Tuyền và Đạt.

Về phần Đức, trước khi mua ma túy từ Đại, anh ta đã rủ Nguyễn Phương Hiếu (24 tuổi) cùng Trương Anh Kiệt (21 tuổi) và 3 đối tượng khác lên kế hoạch giả vờ mua để chiếm đoạt số ma túy này.

Đức hẹn Đại đến chung cư An Hội để giao dịch. Trước đó, Hiếu cùng đồng bọn đã mang theo một khẩu súng dạng rulo và bình xịt hơi cay đến đợi sẵn.

Khi Đại đến nơi, Hiếu đưa 30 triệu đồng tiền đặt cọc và nói sẽ chuyển khoản phần còn lại. Đại đồng ý và đưa ma túy cho Nguyễn Thượng Huy (đang bỏ trốn) kiểm tra.

Lợi dụng lúc Đức giả vờ đếm tiền, Huy cầm túi ma túy nhảy lên xe của Hiếu bỏ chạy. Đại cố gắng kéo ngã Đức nhưng Đặng Duy Khánh (đang bỏ trốn) xịt hơi cay vào Đại, còn Huy dùng vật nghi là súng bắn trúng lưng Đại, sau đó cả nhóm tẩu thoát.

Sau khi chiếm đoạt được 500g ketamine, nhóm của Đức mang về nhà Kiệt để chia nhau sử dụng hoặc bán lại. Đức, Hiếu, Huy, Khánh và Bảo (đang bị truy nã) mỗi người lấy 100g ma túy. Kiệt không lấy ma túy nhưng được chia 3 triệu đồng từ mỗi đối tượng.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây mất trật tự xã hội nên đã tuyên phạt mức án nghiêm khắc.