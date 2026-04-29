Ngày 29/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Thạch Chanh Tra (54 tuổi, ngụ xã Long Hiệp) để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Cơ quan Công an thi hành các quyết định đối với Thạch Chanh Tra. Ảnh: Hồ Giang/Công an tỉnh Vĩnh Long

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2025 đến nay, Thạch Chanh Tra đã lợi dụng mạng xã hội để thường xuyên đăng tải, chia sẻ, phát trực tiếp các nội dung chứa thông tin sai sự thật; tham gia bình luận, hội luận các nội dung tuyên truyền, xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời xúc phạm uy tín của tổ chức, cơ quan Nhà nước và cá nhân.

Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, trước đó các ngành, đoàn thể tại địa phương đã nhiều lần giáo dục, nhắc nhở nhưng bị can Thạch Chanh Tra không chuyển biến, tiếp tục có thái độ cực đoan, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.