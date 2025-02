Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bến Tre vừa bắt tạm giam đối tượng Phan Minh Tuấn do có hành vi làm, phát tán tài liệu xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.