Công an xã Tích Thiện cho hay, khoảng 21h ngày 10/4, trực ban nhận tin báo của người dân về việc tại khu vực thủy phận nhánh sông Hậu (ấp Tích Khánh, xã Tích Thiện) có 2 tàu đang khai thác cát trái phép.

Công an xã phân công lực lượng đến hiện trường kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang 1 tàu gỗ khai thác cát trái phép đang bơm cát qua sà lan sắt.

Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện có 1 tàu sắt số hiệu VS 13029027 do ông N.P.K (43 tuổi, ngụ ấp Hiệp Thuận, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn) điều khiển; 1 tàu gỗ khác không rõ số hiệu do P.H.B và anh ruột điều khiển, trên tàu có các loại máy móc, thiết bị dùng để hút cát.

Công an xã Tích Thiện tiến hành lập biên bản, mời những người có liên quan về trụ sở Công an xã Tích Thiện làm việc. Tại đây, những người này bước đầu khai nhận hành vi khai thác cát trái phép.

Vụ việc đang được công an tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.