XEM CLIP:

Liên quan đến vụ “Công an truy tìm tài xế lái ô tô lạng lách trên phố như phim hành động”, ngày 17/4, Đội CSGT Hàng Xanh thuộc phòng CSGT, Công an TPHCM cho biết, đã xác định chiếc xe tải BKS 50H-015.XX thuộc Công ty TNHH S.T do tài xế L.V.P (SN 1994, ngụ TP Thủ Đức) điều khiển.

Đồng thời, CSGT đã mời các bên liên quan đến làm việc.

Chiếc xe tải lạng lách như phim hành động. Ảnh cắt từ clip

Tài xế P. thừa nhận hành vi vi phạm. Người này cho biết, vào ngày 20/3, trong khi đang vận chuyển hàng từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Khu công nghệ cao, vì trễ giờ giao hàng nên đã lạng lách để vượt lên các phương tiện khác.

Đội CSGT Hàng Xanh lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế trên về hành vi "điều khiển xe lạng lách, đánh võng" với số tiền 40-50 triệu đồng, tước GPLX từ 10-12 tháng.

Ngoài ra, lực lượng chức năng sẽ tịch thu phương tiện nếu tài xế tái phạm hành vi lạng lách, đánh võng.

Theo đại diện CSGT, hành vi lạng lách, đánh võng không chỉ là vi phạm luật giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ đe dọa đến tính mạng của những người tham gia giao thông khác.

Tài xế L.V.P làm việc tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Như VietNamNet đưa tin, trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại hình ảnh một xe tải liên tục lạng lách, đánh võng trên đường phố đông đúc.

Được biết, sự việc xảy ra vào tháng 3, trên đường Phạm Văn Đồng, hướng từ sân bay Tân Sơn Nhất về cầu Bình Lợi, đoạn qua cầu Rạch Lăng, thuộc quận Bình Thạnh.