Sáng 22/10, UBND phường Buôn Ma Thuột cho biết công an phường đang xác minh, triệu tập những người liên quan để làm rõ vụ một thanh niên bị hành hung, buộc quỳ gối xin lỗi.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một thanh niên bị người đàn ông mặc áo đen quát mắng và tát liên tiếp vào mặt.

Nam thanh niên bị bắt quỳ gối xin lỗi. Ảnh cắt từ clip

Quá trình đánh nạn nhân, người này nhiều lần chất vấn: "Mày xin tao nghỉ chưa?". Trong clip, ngoài việc chửi bới và tát nam thanh niên, người đàn ông áo đen còn ném cả điếu thuốc lá đang hút vào mặt nạn nhân.

Cuối clip, thanh niên bị ép quỳ gối. Trước khi rời đi, ông này yêu cầu thanh niên ngày mai đến gặp nhân viên của mình để trả lại đồ. Người đàn ông đánh thanh niên được cho là chủ một đoàn lân sư rồng tại Đắk Lắk.