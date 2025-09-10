Ngày 10/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can Lăng Văn Duyệt (SN 1995, trú tại tổ dân phố Khả Lý Thượng, phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi "Ngược đãi, hành hạ con".

Bị can Lăng Văn Duyệt. Ảnh: CACC.

Vụ việc được phát hiện, tiếp nhận và báo cáo kịp thời từ Công an phường Vân Hà. Ngay sau khi nhận được thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chỉ đạo, phân công điều tra viên khẩn trương vào cuộc, xử lý quyết liệt.

Theo tài liệu điều tra, bị can Lăng Văn Duyệt nhiều lần có hành vi bạo hành các con nhỏ như dùng que tre, dây điện đánh đập, bắt các cháu tự tát vào mặt và quỳ gối trong thời gian dài.

Những hành vi dã man, thể hiện sự coi thường pháp luật và quyền trẻ em này đã khiến dư luận phẫn nộ.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Cơ quan điều tra nhanh chóng thu thập, củng cố đầy đủ chứng cứ, ra quyết định khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.