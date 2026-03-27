Chiều 27/3, nhiều cán bộ công an bất ngờ xuất hiện tại trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng ở đường Phan Đình Phùng, phường Xuân Hương – Đà Lạt.

Lực lượng chức năng đã vào trong phòng làm việc của ông Dương Văn Tám - Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng.

Sau đó, công an đưa ông Tám từ nơi làm việc về nhà riêng của ông này ở đường Nguyễn Lương Bằng, phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Công an dẫn ông Dương Văn Tám rời khỏi trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: N.X

Tại nhà riêng và nơi làm việc của ông Tám, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu.

Ông Tám đã nhiều năm làm Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng. Ông này bị nghi ngờ có liên quan đến vụ án mà Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra.