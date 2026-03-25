Theo ghi nhận của PV, vào thời điểm 14h54 ngày 25/3, cửa hàng vàng bạc, đá quý của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu tại số 29 phố Trần Nhân Tông (TP Hà Nội) tạm ngừng giao dịch.

Cửa hàng vàng bạc ở số 29 phố Trần Nhân Tông đóng cửa.

Tại cửa hàng, cửa cuốn được kéo xuống. Nhiều cán bộ công an liên tục ra vào, khiến người dân xung quanh chú ý.

Công an xuất hiện tại cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu

Cửa hàng Bảo Tín Minh Châu ở số 15 Trần Nhân Tông cũng trong tình trạng đóng cửa.

Liên quan đến sự việc, đại diện Công an phường Hai Bà Trưng xác nhận thông tin và cho biết cơ quan Công an TP Hà Nội đang tiến hành kiểm tra, khám xét tại địa điểm này.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị đang tiến hành khám xét, điều tra tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu. Tuy nhiên, vị này chưa thông tin chi tiết về vụ việc.