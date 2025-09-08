Đến thời điểm hiện tại, hầu hết các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đã công bố báo cáo tài chính quý II/2025, ngoại trừ MVI Life và MB Ageas.

Theo đó, 11 doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong số đó, Generali Việt Nam có tỷ lệ giảm lớn nhất, với mức giảm lên đến 118% khi ghi nhận mức lỗ trước thuế gần 22 tỷ đồng trong nửa đầu năm nay.

Kết quả kinh doanh của Chubb Life Việt Nam cũng không mấy sáng sủa khi lợi nhuận sụt giảm tới 98% so với cùng kỳ, chỉ đạt vỏn vẹn 2,5 tỷ đồng.

Ngay cả “ông lớn” AIA cũng chịu tổn thất nặng nề về lợi nhuận trước thuế, với mức giảm lên đến 92%, chỉ đạt 45 tỷ đồng.

Manulife Việt Nam đánh mất vị trí dẫn đầu thị trường về lợi nhuận sau khi suy giảm 65% so với cùng kỳ, đạt 737 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong hai quý đầu năm.

Điểm tích cực trong báo cáo tài chính của Manulife là doanh thu phí bảo hiểm chỉ giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ, đạt 8.391 tỷ đồng.

Manulife cho biết, nửa đầu năm nay đã chi trả gần 4.000 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng. Mới đây nhất, trong vụ tai nạn chìm tàu tại Hạ Long, hãng đã chi trả hơn 9,2 tỷ đồng cho gia đình của 6 khách hàng không may mắn.

Với việc đánh mất ngôi đầu bảng xếp hạng về lợi nhuận, Manulife hiện xếp thứ năm, sau Bao Viet Life, Dai-Ichi Life, Cathay Life và Prudential Việt Nam về lợi nhuận trước thuế.

Trong khi đó, cùng với việc bứt lên dẫn đầu thị trường về lợi nhuận mảng bảo hiểm nhân thọ, Bao Viet Life lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ đồng lợi nhuận trong nửa đầu năm, đạt 1.204 tỷ đồng. Con số này tương đương 70% tổng lợi nhuận trước thuế trong cả năm 2024 và tăng mạnh 55% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh nghiệp này cũng dẫn đầu thị trường về doanh thu phí bảo hiểm trong 6 tháng đầu năm, lên đến 16.650 tỷ đồng, gần gấp đôi so với hai đối thủ bám đuổi phía sau là Prudential và Manulife.

Ngoài Bao Viet Life, có thêm Dai-Ichi Life cán mốc lợi nhuận nghìn tỷ, cụ thể là 1.203 tỷ đồng trong nửa đầu năm nay. Tuy nhiên, con số này lại giảm hơn 11% so với cùng kỳ.

Top 3 doanh nghiệp đạt lợi nhuận cao nhất còn có Cathay Life với 820 tỷ đồng, tuy nhiên lợi nhuận của doanh nghiệp này đã giảm hơn 21% so với cùng kỳ.

Đứng thứ tư là Prudential, với 811 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm mạnh 25% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, xét theo tỷ lệ tăng trưởng về lợi nhuận, BIDV Met Life bứt tốc mạnh mẽ nhất khi lợi nhuận bật tăng 329% so với cùng kỳ, đạt 92 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do doanh thu phí bảo hiểm tăng 55% lên 918 tỷ đồng.

FWD cũng đạt mức tăng trưởng lợi nhuận rất cao, với mức tăng lên đến 96% so với cùng kỳ, đạt 36,57 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm và hoạt động tài chính của FWD sụt giảm lần lượt 34% và 12%.

Nguyên nhân khiến tăng trưởng lợi nhuận của FWD ở mức cao là khoản “thu nhập khác” tăng vọt hơn 5.000% so với cùng kỳ, đạt 1.170 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các khoản chi như chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm đều được tiết giảm mạnh.

Trong bức tranh chung về lợi nhuận của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, có 3 doanh nghiệp báo lỗ là Sun Life, Fubon và Generali.

Đáng chú ý, Bảo hiểm Sun Life tiếp tục báo lỗ lên đến 608 tỷ đồng, tương đương 70% khoản lỗ của năm 2024. Tại thời điểm 31/12/2024, khoản lỗ luỹ kế của Sun Life đã lên đến hơn 6.300 tỷ đồng kể từ sau khi PVI rút vốn khỏi liên doanh PVI - Sun Life.

Với Fubon Life, lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm của doanh nghiệp này tiếp tục âm 2,9 tỷ đồng, trong khi cả năm 2024 Fubon báo lỗ 7 tỷ đồng.

Generali bất ngờ góp mặt trong danh sách các doanh nghiệp báo lỗ với mức lợi nhuận âm gần 22 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái đạt hơn 116 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, các doanh nghiệp bảo hiểm buộc phải tăng cường liên kết đối tác phân phối, phát triển đội ngũ tư vấn viên thế hệ mới, đồng thời nâng cao trải nghiệm khách hàng. Doanh nghiệp nào có nền tảng tài chính vững mạnh và chiến lược tập trung vào trải nghiệm khách hàng sẽ giành chiến thắng.