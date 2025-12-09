Đây là hai điểm nhấn quan trọng, góp phần tạo khí thế phấn khởi hướng về Đại hội, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, bản lĩnh và khát vọng cống hiến của đoàn viên, thanh niên Chính phủ trong nhiệm kỳ mới.

Biểu trưng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ lần thứ I được xây dựng trên tinh thần kế thừa truyền thống, kết hợp hài hòa với phong cách hiện đại của thời đại số. Đây không chỉ là dấu hiệu nhận diện của Đại hội, mà còn là “tuyên ngôn trực quan” thể hiện khát vọng, ý chí cống hiến và tinh thần tiên phong, kiến tạo của tuổi trẻ Chính phủ trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tổng thể logo được tạo hình từ số “1”, biểu trưng cho kỳ đại hội đầu tiên và cũng là lời khẳng định quyết tâm mở ra một giai đoạn phát triển mới. Bên trong hình khối là lá cờ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, biểu tượng của lý tưởng cách mạng, của tinh thần xung kích luôn đi đầu trong mọi phong trào.

Biểu trưng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ lần thứ I

Điểm nhấn sáng tạo của thiết kế nằm ở cán cờ được cách điệu bằng hình ảnh cây tre. Tre là loài cây gắn bó với lịch sử dân tộc, biểu trưng cho sức sống bền bỉ, kiên cường và tinh thần bất khuất như lời nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay về niềm tự hào, tự tin và trách nhiệm tiên phong kiến tạo tương lai đất nước. Hình tượng tre cũng mở ra liên tưởng về sức vươn mạnh mẽ của Thánh Gióng, truyền cảm hứng cho tuổi trẻ Chính phủ trong kỷ nguyên chuyển đổi số.

Logo đồng thời mô phỏng hình dáng một mái nhà, gợi lên tinh thần đoàn kết, nền tảng quan trọng tạo nên sức mạnh tập thể trong hệ thống Đoàn Chính phủ. Các họa tiết chuyển động số được lồng ghép tinh tế, khẳng định ngôi nhà chung của thanh niên Chính phủ hôm nay được xây dựng trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và khát vọng số hóa toàn diện.

Với kết cấu mạch lạc, hiện đại và giàu tính biểu tượng, logo truyền tải thông điệp về Đại hội lần thứ nhất của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ với tinh thần tiên phong, mạnh mẽ, kiên định để phát huy sức trẻ Chính phủ xây dựng đất nước hùng cường.

Song song với việc công bố biểu trưng đại hội, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Chính phủ giới thiệu ca khúc tuyên truyền chính thức mang tên "Tuổi trẻ Chính phủ - Tiên phong kỷ nguyên mới". Tác phẩm do nhạc sĩ Quang Huy, người từng viết bài Sứ mệnh thanh niên (ca khúc chính thức của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII) sáng tác.

Với giai điệu tươi sáng, giàu năng lượng và ca từ đậm chất hành động, bài hát kết hợp hài hòa tinh thần cách mạng truyền thống với hơi thở hiện đại của thời đại số. Ca khúc thể hiện rõ quyết tâm của thế hệ trẻ Chính phủ trong nhiệm kỳ mới: Tiên phong trong chuyển đổi số quốc gia, xung kích xây dựng Chính phủ số, lấy phục vụ nhân dân làm mục tiêu trung tâm.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 12/2025, tại Hà Nội, đánh dấu mốc quan trọng trong việc định hình phương hướng, nhiệm vụ và vai trò của tuổi trẻ Chính phủ trong giai đoạn phát triển mới.