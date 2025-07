Hôm nay (2/7), Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM cho biết, vẫn đang mở rộng điều tra về đường dây sàn xuất, buôn bán hàng giả là dầu gió các loại do vợ chồng Võ Thành Tâm - Ngô Ánh Hồng cầm đầu. Cơ quan CSĐT đã khởi tố cặp vợ chồng cùng 17 nhân viên về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”.

Đối tượng Võ Thành Tâm (ảnh trên) và Ngô Ánh Hồng (ảnh dưới) khi bị bắt giữ. Ảnh: CACC.

Công an làm rõ, đường dây này núp bóng 2 doanh nghiệp gồm: Công ty TNHH MTV mỹ phẩm Thanh Thuý do Võ Thành Tâm làm giám đốc và Công ty TNHH mỹ phẩm Mỹ Trinh do Ngô Ánh Hồng làm giám đốc.

Vợ chồng Tâm - Hồng đã nghiên cứu rồi chỉ đạo các nhân viên pha chế, làm giả sản phẩm dầu gió các loại (dầu con ó, dầu ông già)… quy mô lớn để bán ra thị trường thu lợi bất chính. Trong đó, vợ chồng này chủ yếu làm giả 7 loại dầu con ó nhãn hiệu “Eagle Brand Medicated Oil” của Singapore.

Công an xác định, vợ chồng Tâm - Hồng sản xuất, buôn bán các loại dầu gió giả từ năm 2022 đến nay.

Công an khám xét địa điểm ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn (xã Bà Điểm mới, TPHCM). Ảnh: CACC

Kho chứa lượng lớn hàng giả là dầu gió các loại. Ảnh: CACC

Nơi chứa hoá chất để pha chế thành các loại dầu gió giả. Ảnh: CACC

Công an thu giữ gần 70.000 chai dầu con ó giả nhãn hiệu “Eagle Brand Medicated Oil” của Singapore, tương đương giá trị hàng thật là hơn 6 tỷ đồng. Ảnh: CACC

Bao bì, vỏ sản phẩm được mua trôi nổi trên thị trường. Ảnh: CACC

Sản phẩm được 2 công ty của vợ chồng Ánh - Hồng giới thiệu. Ảnh: CACC

Các loại dầu gió mang thương hiệu ngoại nhập được làm giả. Ảnh: CACC