Nguồn: Vietnam Report

Thị trường bảo hiểm Việt Nam tiến vào chu kỳ phục hồi mới

Năm 2025, trước tác động của nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, ngành bảo hiểm tiếp tục khẳng định vai trò là “lá chắn tài chính” của nền kinh tế. Tổng số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm đạt mức kỷ lục 91.845 tỷ đồng, tăng 13,52%, góp phần hỗ trợ người dân và doanh nghiệp khắc phục thiệt hại, ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Không chỉ là công cụ bồi thường, bảo hiểm còn đóng vai trò như một “bộ giảm chấn” giúp nền kinh tế hấp thụ và phân tán rủi ro trước các cú sốc ngày càng phức tạp. Dù chi trả bồi thường tăng mạnh, ngành vẫn duy trì nền tảng tài chính vững chắc và có tín hiệu phục hồi rõ nét: doanh thu phí bảo hiểm quay trở lại mức tăng trưởng dương 3,96%; tổng tài sản tăng 8,58% (đạt hơn 1,1 triệu tỷ đồng); tổng vốn đầu tư trở lại nền kinh tế tăng 10,31% (đạt gần 959 nghìn tỷ đồng).

Theo khảo sát của Vietnam Report, năm 2025, 52,9% doanh nghiệp ghi nhận tăng trưởng doanh thu; 53,0% doanh nghiệp tăng trưởng lợi nhuận trước thuế; tỷ lệ doanh nghiệp suy giảm lợi nhuận giảm mạnh, còn 41,2%. Những kết quả này cho thấy không chỉ quy mô kinh doanh đang từng bước phục hồi mà hiệu quả hoạt động, năng lực kiểm soát chi phí của các doanh nghiệp bảo hiểm cũng đang được cải thiện đáng kể.

Bước sang năm 2026, thị trường bảo hiểm Việt Nam đứng trước nhiều cơ hội nhờ mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10% cùng các động lực chính đến từ xuất khẩu, đầu tư công, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và “bệ phóng thể chế” khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 - quyết sách mang tính “bản lề”, mở đường cho giai đoạn bứt phá tiếp theo với việc đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, niềm tin của khách hàng đang từng bước được cải thiện khi vai trò bảo vệ tài chính của bảo hiểm ngày càng được khẳng định rõ nét thông qua mức chi trả bồi thường tăng mạnh trong năm 2025.

Theo khảo sát của Vietnam Report, có tới 87,5% doanh nghiệp kỳ vọng kịch bản tăng trưởng từ 5 - 10% trong năm nay. Dư địa phát triển vẫn lớn khi 97,7% doanh nghiệp đánh giá tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm/GDP còn thấp là cơ hội tăng trưởng quan trọng nhất. Hiện tỷ lệ này chỉ đạt khoảng 2,3 - 2,8% GDP, thấp hơn đáng kể mức trung bình trên 6% của các quốc gia OECD.

Tuy nhiên, tỷ lệ thâm nhập thấp chỉ thực sự trở thành cơ hội khi đi cùng với sự thay đổi trong nhu cầu và nhận thức của thị trường. Khảo sát của Vietnam Report cho thấy 74,8% doanh nghiệp đánh giá nhu cầu bảo vệ trước các rủi ro ngày càng gia tăng là một trong những cơ hội phát triển đáng chú ý nhất trong giai đoạn hiện nay, bên cạnh nhận thức và hiểu biết của người dân về bảo hiểm ngày càng tích cực (62,7%) và sự phát triển của công nghệ số, AI và Insurtech (61,4%).

Khi AI bước ra khỏi “hậu trường” ngành bảo hiểm

Dù nhận thức về bảo hiểm đã được cải thiện đáng kể trong những năm gần đây, việc thu hút và chuyển đổi khách hàng vẫn là một thách thức lớn. Để giải bài toán này, môi trường số dần trở thành “cửa ngõ” dẫn khách hàng đến với sản phẩm.

Khảo sát người tiêu dùng mới đây của Vietnam Report cho thấy rõ sự dịch chuyển này: 4/6 kênh tiếp cận thông tin phổ biến nhất hiện nay thuộc về môi trường số, bao gồm Facebook (71,1%), website (67,4%), TikTok (28,1%), YouTube (24,4%); còn lại là các kênh truyền thống như người quen giới thiệu (45,2%), nhân viên tư vấn (43,7%).

Và đây là thời điểm Trí tuệ nhân tạo (AI) bước ra khỏi “hậu trường” để trở thành công cụ quan trọng trên “tuyến đầu” của hoạt động marketing. Theo khảo sát của Vietnam Report, có tới 97,5% doanh nghiệp đã triển khai AI ở các mức độ khác nhau. Không chỉ hỗ trợ tự động hóa quy trình, AI đang dần trở thành “bộ não phân tích”, giúp doanh nghiệp biến dữ liệu thành những trải nghiệm và giải pháp phù hợp với từng khách hàng.

Đặc biệt, người tiêu dùng cũng đón nhận AI tích cực hơn: 94,1% người được khảo sát từng tiếp xúc với quảng cáo ứng dụng AI; 54,8% tin tưởng các nội dung này; 95,6% sẵn sàng hoặc cân nhắc sử dụng dịch vụ ứng dụng AI nếu trải nghiệm được nâng cao. Kết quả này cho thấy mức độ phủ sóng của AI cũng như vai trò là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng ngành trong kỷ nguyên số.

Uy tín doanh nghiệp bảo hiểm: Cuộc đua mới ngoài bảng cân đối tài chính

Dữ liệu Media Coding của Vietnam Report cho thấy doanh nghiệp bảo hiểm đang chuyển sự tập trung từ các chỉ số tài chính sang giá trị cho khách hàng và xã hội.

Theo đó, nhóm chủ đề Xã hội/ Trách nhiệm xã hội tăng mạnh từ 3,8 - 10,9% trong giai đoạn 2020-2026; trong khi nhóm Tài chính/ Kết quả kinh doanh duy trì ổn định ở mức 10 - 12%.

Đáng chú ý, nhóm Sản phẩm/ Dịch vụ có sự phục hồi về mức 18,3%, cho thấy trọng tâm truyền thông đang dần quay trở lại với giá trị cốt lõi là sản phẩm và trải nghiệm khách hàng.

Nhóm Công nghệ cũng ghi nhận xu hướng gia tăng dù chưa “lọt top” khi các nội dung về AI, chuyển đổi số ngày càng được quan tâm.

(Nguồn: Vietnam Report)