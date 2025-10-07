Nguồn: Vietnam Report, tháng 10/2025

Bối cảnh chuyển dịch: Từ “trụ đỡ” đến “động lực”

Trong nhiều thập kỷ, nông nghiệp được coi là “trụ đỡ” của nền kinh tế Việt Nam, giữ vai trò ổn định xã hội, bảo đảm an ninh lương thực và đóng góp tích cực cho cán cân thương mại. Năm 2023, GDP toàn ngành nông, lâm, thủy sản đạt mức tăng trưởng 3,83%, giúp duy trì tăng trưởng GDP cả nước ở mức 5,05%. Sang năm 2024, mức tăng trưởng của khu vực này có dấu hiệu chững lại, ước tính đạt 3,27%. Nhưng trong nửa đầu năm 2025, toàn ngành lấy lại đà tăng trưởng 3,84% so với cùng kỳ, cho thấy khả năng phục hồi bền bỉ trong bối cảnh quốc tế còn nhiều biến động.

Từ góc nhìn chiến lược, nông nghiệp Việt Nam không thể chỉ duy trì vai trò trụ đỡ mà đang dần trở thành động lực tăng trưởng mới. Sự chuyển dịch này đòi hỏi phải công nghệ hóa toàn bộ chuỗi giá trị để vượt qua được giới hạn về năng suất, chất lượng, khả năng truy xuất, đáp ứng tiêu chuẩn toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, khảo sát của Vietnam Report chỉ ra bốn phát hiện chính:

Về mô hình kinh doanh, 55% doanh nghiệp lựa chọn mô hình tích hợp toàn chuỗi giá trị - từ đầu vào giống, phân bón đến chế biến và phân phối - nhằm kiểm soát chất lượng và tối ưu hiệu quả; 32% tập trung chuyên biệt vào một mắt xích, nhấn mạnh chiều sâu và tiêu chuẩn quốc tế; 14% doanh nghiệp cung cấp nền tảng công nghệ, đóng vai trò kích hoạt toàn ngành.

Nguồn: Khảo sát doanh nghiệp ngành Nông nghiệp công nghệ cao, tháng 8/2025

Về mức độ ứng dụng công nghệ, dẫn đầu là công nghệ sinh học (86,4%) và công nghệ số (81,8%), tiếp theo là tự động hóa (68,2%) và công nghệ sau thu hoạch (63,6%), trong khi nông nghiệp chính xác mới đạt 50%. Các doanh nghiệp đi nhanh trong mảng gần thị trường và gắn với hiệu quả trực tiếp, nhưng vẫn còn dư địa cho các công nghệ lõi đòi hỏi đầu tư dài hạn.

Về R&D, 52% doanh nghiệp dành dưới 3% doanh thu cho R&D. Chỉ 19% doanh nghiệp đầu tư trên 5%, khá khiêm tốn so với quốc tế (Israel dành khoảng 15% GDP ngành nông nghiệp, Hà Lan là khoảng 10%). Việc nâng chuẩn đầu tư cho đổi mới sáng tạo là chìa khóa để Việt Nam rút ngắn khoảng cách với các quốc gia tiên phong.

Về truyền thông, phân tích dữ liệu Media Coding 8/2024 - 7/2025 phản ánh sự chuyển dịch chiến lược của doanh nghiệp so với 12 tháng trước đó: từ quản trị hình ảnh sang chủ động kể câu chuyện về hiệu quả kinh doanh và trách nhiệm xã hội. Truyền thông và công chúng đang quan tâm nhiều hơn đến các con số biết nói và hành động cụ thể của doanh nghiệp.

Nguồn: Tổng hợp Dữ liệu Media Coding ngành Nông nghiệp công nghệ cao, tháng 8/2023 - 7/2025

Các lĩnh vực trọng điểm và cơ hội mới

Ngành hàng rau quả nổi lên như một trong những động lực tăng trưởng mạnh mẽ nhất của nông nghiệp Việt Nam. Trên đà kim ngạch ấn tượng 7,12 tỷ USD năm 2024, ngành tiếp tục bứt phá trong 9 tháng đầu năm 2025 với giá trị xuất khẩu đạt khoảng 6,11 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ, mở ra kỳ vọng cán mốc kim ngạch 8 tỷ USD trong năm nay.

Để thâm nhập và đứng vững tại các thị trường khó tính, doanh nghiệp Việt phải tuân thủ những tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm và thực hành nông nghiệp tốt như GlobalG.A.P., HACCP, ISO 22000…

Nguồn: Khảo sát doanh nghiệp ngành Nông nghiệp công nghệ cao, tháng 8/2025

Việc chuyển đổi sang nông nghiệp bền vững không chỉ là định hướng chính sách mà đã trở thành chiến lược hành động của các doanh nghiệp tiên phong. Theo Vietnam Report, 72,6% doanh nghiệp đã có chiến lược ESG toàn diện và đang tích cực triển khai.

Trong bối cảnh đó, thị trường tín chỉ carbon nổi lên như một cơ hội biến cam kết ESG thành doanh thu trực tiếp. Có 68,2% doanh nghiệp đang tìm hiểu, trong khi 18,2% doanh nghiệp đã có dự án cụ thể, phản ánh tiềm năng lớn nhưng cũng đòi hỏi khung pháp lý rõ ràng và mô hình kinh doanh khả thi.

Kỳ vọng tháo gỡ những “điểm nghẽn”

Nguồn: Khảo sát doanh nghiệp ngành Nông nghiệp công nghệ cao, tháng 8/2025

Bên cạnh những thách thức bên ngoài, các doanh nghiệp Việt phải đối mặt với nhiều thách thức bên trong như niềm tin, vốn, quy mô, nhân lực và pháp lý. Chẳng hạn như sự lúng túng trong định nghĩa “máy móc nông nghiệp”. Các thiết bị công nghệ số như cảm biến đo đất hay phần mềm quản lý trang trại đôi khi không được coi là “máy móc”, khiến nông dân khó tiếp cận gói hỗ trợ của địa phương.

Khi ngành Nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam đang hướng đến trở thành động lực tăng trưởng mới, cần sự đồng bộ giữa chính sách của Nhà nước, chiến lược của doanh nghiệp và sức sáng tạo từ hệ sinh thái khởi nghiệp.

Với Nhà nước, vai trò then chốt không chỉ là hỗ trợ mà là kiến tạo sân chơi: nhanh chóng hoàn thiện khung pháp lý cho Nông nghiệp công nghệ cao và tín chỉ carbon, đẩy mạnh “ngoại giao nông nghiệp”.

Với doanh nghiệp, nhiệm vụ cấp bách là đầu tư vào lõi công nghệ và dữ liệu, tích hợp ESG và tín chỉ carbon thành lợi thế cạnh tranh, chinh phục cả thị trường quốc tế lẫn nội địa.

Với startup và quỹ đầu tư, cần phát triển giải pháp hiệu ứng mạng lưới, hợp tác với tập đoàn/ viện nghiên cứu, mở rộng thị trường ra Đông Nam Á.

(Nguồn: Vietnam Report)