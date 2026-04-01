Thoát đáy thành công, Vật liệu xây dựng vào sóng phục hồi

Sau giai đoạn trầm lắng kéo dài, thị trường vật liệu xây dựng (VLXD) trong năm 2025 ghi nhận những tín hiệu phục hồi tích cực, đặc biệt trong quý III và IV – giai đoạn cao điểm thi công.

Theo số liệu của Cục Thống kê, sản lượng nhiều nhóm VLXD đã cải thiện so với năm 2024: sản lượng xi măng, clinker tăng 3-4%, sản lượng thép xây dựng tăng 6-7%, chủ yếu nhờ nhu cầu từ các dự án hạ tầng và xây dựng dân dụng. Một số nhóm vật liệu hoàn thiện (gạch ốp lát, sứ vệ sinh, kính xây dựng…) cải thiện mức tiêu thụ, phản ánh sự phục hồi của thị trường xây dựng - bất động sản. Cùng với sự gia tăng của nhu cầu, mặt bằng giá VLXD trong năm 2025 cũng nhích lên 5-10% so với năm trước, phản ánh sự cải thiện của nguồn cầu trong khi chi phí năng lượng, vận chuyển, nguyên liệu đầu vào ở mức cao.

Kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp VLXD phản ánh khá rõ sự chuyển động của thị trường. Theo khảo sát của Vietnam Report, tỷ lệ doanh nghiệp ghi nhận tăng trưởng doanh thu tiếp tục gia tăng, trong khi tỷ lệ giảm có xu hướng thu hẹp, cho thấy hoạt động tiêu thụ trên thị trường có dấu hiệu cải thiện. Xu hướng tích cực này càng thể hiện rõ hơn ở lợi nhuận trước thuế, cho thấy biên lợi nhuận của doanh nghiệp đang dần được cải thiện sau giai đoạn chịu áp lực lớn từ chi phí đầu vào và sự suy giảm của thị trường.

Nguồn: Vietnam Report, Thống kê từ dữ liệu xếp hạng giai đoạn 2021 - 2025

Xuất khẩu VLXD hứng “mưa tên lửa” từ xung đột địa chính trị và rào cản thương mại

Dù gam màu sáng đã bắt đầu xuất hiện, nhưng bước sang năm 2026, môi trường kinh doanh ngành VLXD vẫn đứng trước nhiều biến số và khó khăn, nổi bật như: Thiên tai, thời tiết, dịch bệnh (91,7%); Biến động giá nguyên vật liệu, chi phí đầu vào (88,9%); Áp lực cạnh tranh trong ngành và từ các vật liệu thay thế (66,7%); Thị trường mất cân đối cung - cầu (51,1%)…

Những biến động địa chính trị đang tạo ra hiệu ứng lan tỏa đối với thương mại toàn cầu, trong đó có ngành VLXD. Khi căng thẳng leo thang tại Trung Đông, ảnh hưởng không chỉ dừng lại ở yếu tố an ninh mà nhanh chóng lan sang các tuyến vận tải biển, chi phí logistics và khả năng cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu vốn đang được đẩy mạnh.

Không chỉ chịu áp lực từ chi phí vận tải và logistics, hoạt động xuất khẩu của ngành VLXD còn phải đối mặt với các rào cản thương mại ngày càng gia tăng tại nhiều thị trường lớn như vụ điều tra chống bán phá giá đối với thép cốt bê tông của Việt Nam tại Mỹ. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp càng phải chủ động điều chỉnh chiến lược xuất khẩu, tối ưu chuỗi cung ứng và nâng cao giá trị sản phẩm nhằm duy trì lợi thế cạnh tranh.

Chiến lược của doanh nghiệp VLXD trong bối cảnh mới

Trước những “cơn sóng” mới của thị trường toàn cầu, nhiều doanh nghiệp VLXD đã linh hoạt điều chỉnh chiến lược, trong đó ưu tiên chuyển đổi số và phát triển bền vững.

100% doanh nghiệp tham gia khảo sát của Vietnam Report cho biết đang trong quá trình triển khai chuyển đổi số, trong đó 22,4% doanh nghiệp đã hoàn thành và bước sang giai đoạn tối ưu hóa, tích hợp toàn diện. Xu hướng này được dự báo sẽ tiếp tục phát triển khi 88,9% doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư vào công nghệ trong năm 2026.

Song song với chuyển đổi số, phát triển bền vững đang nổi lên như một tiêu chuẩn mới. Theo khảo sát, 92,3% doanh nghiệp xác định phát triển bền vững là một trong các ưu tiên chiến lược, trong đó 33,4% doanh nghiệp đã triển khai ESG ở mức độ toàn diện.

Ngoài ra, định nghĩa về “ngôi nhà” của người tiêu dùng hiện nay đã thay đổi. Không gian sống ngày nay không chỉ được đánh giá qua yếu tố thẩm mỹ hay công năng, mà còn gắn với sức khỏe, sự tiện nghi và trải nghiệm sống. Từ đó, nhiều xu hướng thiết kế mới đang hình thành, nổi bật là vật liệu xanh (84,6%), phong cách tối giản (69,2%) và nội thất tích hợp công nghệ (61,5%).

Về hoạt động truyền thông của doanh nghiệp VLXD, khảo sát cho thấy trọng tâm nội dung đang có xu hướng chuyển từ Tài chính/ Kết quả kinh doanh, Cổ phiếu/ Thị trường chứng khoán sang Sản phẩm/ Dịch vụ, trong khi Hình ảnh/ PR/ Scandal và Vị thế trên thị trường duy trì mức tăng trưởng ổn định.

Nguồn: Vietnam Report, Dữ liệu Media Coding các doanh nghiệp VLXD, từ tháng 2/2022 đến hết tháng 1/2026

Sự dịch chuyển trong nội dung truyền thông cũng kéo theo sự thay đổi về cách doanh nghiệp sử dụng hình ảnh lãnh đạo. Dữ liệu cho thấy tần suất CEO xuất hiện trên truyền thông có xu hướng tăng đáng kể trong giai đoạn gần đây. Cụ thể, tỷ lệ tin bài có sự xuất hiện hoặc trích dẫn phát biểu của CEO tăng từ 4,8% trong năm 2025 lên 10,7% trong năm 2026. Sự xuất hiện của hình ảnh lãnh đạo giúp câu chuyện truyền thông trở nên cụ thể hoá và có tính dẫn dắt hơn, đồng thời đóng vai trò truyền tải tầm nhìn và củng cố niềm tin của thị trường đối với doanh nghiệp.

