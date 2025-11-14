Sáng nay, tại phiên thảo luận của Quốc hội về dự thảo luật Xây dựng (sửa đổi), Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh có giải trình một số vấn đề đại biểu quan tâm.

Về cấp giấy phép xây dựng, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết, đây là vấn đề được các đại biểu rất quan tâm.

Theo Bộ trưởng, các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, người dân đều phải cần giấy phép nhưng vô lý khi quy hoạch chi tiết, lập dự án nghiên cứu tiền khả thi, nghiên cứu khả thi cho đến thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công đều đã có quy định. Đến trước khi xây dựng, người dân và doanh nghiệp lại phải xin giấy phép "là hết sức vô lý".

Vì vậy, Bộ trưởng Xây dựng cho biết luật sửa đổi theo hướng chỉ một trong những bước này cần thẩm định. Ví dụ, dự án được thẩm định xong, thì không phải cấp giấy phép.

"Với những công trình không nằm trong quy hoạch và lớn hơn 7 tầng thì vẫn cần giấy phép xây dựng", ông Minh cho biết đã hướng dẫn cho các địa phương thực hiện.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu giải trình. Ảnh: Quốc hội

Với những dự án và công trình đặc biệt, Bộ trưởng cho rằng phải đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép cho người dân.

Về chất lượng công trình, Bộ trưởng cho biết, từ trước đến nay đều được thực hiện theo đầy đủ các bước, nghiệm thu từng công việc theo hạng mục, nghiệm thu chuyển giai đoạn, hoàn thành giai đoạn, nghiệm thu đưa vào sử dụng, khi hết thời hạn bảo hành và nghiệm thu thiết bị…

"Quy định này đều đã thể hiện rõ trong trình tự quy trình nghiệm thu và các nghị định cũng như thông tư hướng dẫn của ngành xây dựng. Những năm qua, việc thực hiện được triển khai rất chặt chẽ", Bộ trưởng thông tin.

Nhắc đến một số vụ việc liên quan đến chất lượng công trình như vụ cầu Sông Lô đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân, Bộ trưởng khẳng định về mặt pháp lý, hiện quy định pháp luật đã đầy đủ, việc triển khai thực hiện do chủ đầu tư, tư vấn, giám sát, thực hiện.

Về vật liệu xây dựng, Bộ trưởng cho biết, ngành xây dựng đã có các tiêu chuẩn, quy chuẩn để sử dụng vật liệu đáp ứng điều kiện về khu đô thị xanh, sạch, thông minh. Bộ trưởng nêu rõ đề nghị khi thực hiện các dự án cần nghiên cứu áp dụng để đảm bảo môi trường, sức khỏe cho người dân.

Tại phiên thảo luận trước đó, đại biểu Tạ Văn Hạ (Đà Nẵng) mong muốn, sửa đổi luật lần này làm sao khắc phục được những tồn tại lâu nay, đặc biệt là “căn bệnh” chồng chéo, kéo dài nhiều năm. Ông Hạ nêu về tình trạng đầu tư dự án, nhất là các công trình trọng điểm phải điều chỉnh nhiều lần, kéo dài thời gian dẫn đến đội vốn, chậm tiến độ.

Đại biểu Tạ Văn Hạ. Ảnh: Quốc hội

Về cấp phép xây dựng, đại biểu Tạ Văn Hạ thống nhất với nhiều ý kiến nên mạnh dạn bỏ thủ tục cấp phép xây dựng đối với người dân trong nhiều trường hợp. Mặc dù còn những băn khoăn, nhưng theo ông cấp phép xây dựng không phải là công cụ duy nhất để quản lý nhà nước.

Dẫn chứng Hà Nội mỗi năm có hàng trăm nghìn công trình, đại biểu cho biết số vụ vi phạm trật tự xây dựng chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Ông Hạ đặt vấn đề, việc cấp phép có thật sự giải quyết được tình trạng sai phạm.

“Chúng ta thấy rất rõ, dù có cấp phép, sai phạm vẫn nhiều. Như vậy, vấn đề nằm ở chỗ khác, chứ không phải ở thủ tục cấp phép”, ông nhìn nhận.

Với ý kiến lo ngại rằng bỏ cấp phép sẽ khiến quản lý đô thị khó khăn, ông Hạ nhận định vấn đề chính là khâu kiểm tra và xử lý vi phạm.“Làm nghiêm, xử lý nghiêm thì mọi việc sẽ vào khuôn khổ”, ông nhấn mạnh.