Khi chiếc xe bỗng phát ra tiếng “lạ” giữa ngã tư, không ít người chọn cách hỏi chatbot thay vì đưa đến gara. Trong thời đại trí tuệ nhân tạo có thể viết thư, nấu ăn hay chẩn đoán bệnh, việc nhờ AI “bắt bệnh” cho ô tô nghe có vẻ hợp lý.

Đó cũng chính là điều mà Tim Singer, quản lý xưởng BMS Cars tại hạt Hampshire (Anh), muốn kiểm chứng. Anh tiến hành một thử nghiệm nhỏ để xem liệu các công cụ AI phổ biến như ChatGPT, Google AI Overview và Microsoft Copilot có thể giúp người dùng giải quyết sự cố xe hay không.

Singer đặt ra hàng loạt câu hỏi từ cơ bản đến phức tạp như đèn cảnh báo màu vàng trên Audi A3 nghĩa là gì, hay một chiếc Renault Clio cũ kỹ, đầy lỗi có đáng để sửa nữa không. Mỗi câu trả lời được anh chấm điểm về độ chính xác, tính an toàn, tính hợp pháp và mức độ hữu ích.

Công cụ AI nào thực sự giúp bạn giải quyết sự cố ô tô?

ChatGPT là công cụ gây ấn tượng mạnh nhất. Theo Singer, chatbot này đưa ra lời khuyên chi tiết, dễ hiểu và có tính ứng dụng cao, giúp người lái xác định bước tiếp theo hợp lý thay vì liều lĩnh tự sửa xe.

Google AI Overview xếp thứ hai nhờ câu trả lời ngắn gọn, dễ đọc, nhưng đôi khi thiếu chiều sâu. Microsoft Copilot bị đánh giá thấp nhất vì “nói nhiều mà thiếu trọng tâm”.

Tuy vậy, không công cụ nào hoàn hảo. Cả ba đều gặp khó khi định giá xe hoặc tư vấn liên quan đến chi phí sửa chữa, đôi lúc còn đưa ra gợi ý “lạc quan quá mức”, có thể khiến người dùng tự tin sai chỗ.

“AI có thể giúp bạn định hướng, nhưng nó không thay thế được kinh nghiệm và kỹ năng của người thợ,” Singer cảnh báo. “Vấn đề là nhiều người tin rằng họ có thể tự sửa xe chỉ vì chatbot nói vậy.”

Thử nghiệm này do Scrap Car Comparison, một công ty thu mua xe cũ lớn nhất nước Anh, tổ chức nhằm đánh giá khả năng thực tế của AI trong lĩnh vực kỹ thuật ô tô. Kết quả cho thấy, dù trí tuệ nhân tạo ngày càng thông minh, nhưng trong thế giới cơ khí nơi an toàn phụ thuộc vào từng chi tiết, kinh nghiệm con người vẫn là thứ không thể thay thế.

Theo Motorbiscuit