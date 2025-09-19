Mới đây, một tình huống dở khóc dở cười đã xảy ra khi thợ máy Brad (@garagelife801) chia sẻ video trên TikTok về việc sửa cửa sổ trời ô tô cho một chiếc Honda Accord.

Ban đầu, việc của người thợ máy này là chỉ thay bộ căng dây curoa tự động gặp lỗi. Nhưng khi thấy cửa sổ trời của khách bị nghiêng mở, Brad đã thử chỉnh lại. Không ngờ, thay vì giúp đóng kín, cửa sổ trời lại mở toang và kẹt cứng.

Cửa sổ trời của chiếc Honda Accord vô tình gặp lỗi sau khi người thợ máy có ý tốt muốn chỉnh lại. Ảnh chụp màn hình

Để khắc phục “tai nạn nghề nghiệp”, anh phải tháo cụm đèn hậu, gỡ các đầu nối để tiếp cận mô-tơ cửa sổ trời rồi xoay thủ công bằng dụng cụ chuyên dụng. Cuối cùng, cửa sổ trời được lắp lại như cũ.

Trên trang TikTok cá nhân, Brad thừa nhận: "Tôi hiếm khi làm việc miễn phí, nhưng lần này buộc phải giúp vì chính mình đã khiến tình huống tệ hơn."

Những lỗi cửa sổ trời thường gặp

Mặc dù cửa sổ trời là một trang bị rất tuyệt vời, nhưng chúng cũng đi kèm những vấn đề nhức nhối. Theo trung tâm chuyên sửa chữa kính ô tô 5 Star Auto Glass, dưới đây là những vấn đề phổ biến liên qua đến cửa sổ trời khiến chủ xe đau đầu:

Mặc dù cửa sổ trời là một trang bị rất tuyệt vời, nhưng chúng cũng đi kèm những vấn đề nhức nhối. Ảnh: Cintamobil

- Rò rỉ nước: Do đường thoát tắc hoặc gioăng mòn, dễ gây gỉ sét và hư hại thiết bị điện.

- Kính vỡ/nứt: Tuy hiếm gặp, nhưng nếu không được xử lý kịp thời, các vết nứt có thể dẫn đến vỡ kính nguy hiểm khi lái xe. Nguyên nhân thường là do va đập hoặc chênh lệch nhiệt độ.

- Kẹt không đóng/mở: Xuất phát từ cầu chì bị cháy, công tắc lỗi hoặc bụi bẩn trong bánh răng.

- Tiếng kêu lạch cạch: Tấm ốp cửa sổ trời bị lỏng hoặc lệch có thể khiến cửa sổ trời bị kêu lạch cạch. Việc bôi trơn các bộ phận chuyển động thường giải quyết được vấn đề, nhưng nếu bị lệch, bạn có thể cần đến thợ chuyên nghiệp để sửa chữa.

- Trầy xước, nứt nhỏ: Ngay cả những hư hỏng nhỏ cũng có thể làm kính yếu đi, dễ vỡ và làm giảm lớp phủ bảo vệ.

- Kẹt cơ học: Bụi bẩn và mảnh vụn trong hệ thống có thể chặn chuyển động của cửa sổ trời, đôi khi cần phải tháo kính và vệ sinh bánh răng.

Lòng tốt hay “làm ơn mắc oán”?

Dù gây rắc rối ban đầu, hành động sửa miễn phí của Brad lại được cộng đồng mạng ủng hộ. Một người bình luận: “Những việc nhỏ miễn phí sẽ giúp khách hàng quay lại.” Người khác chia sẻ: “Tôi cũng từng rơi vào tình huống tương tự nhiều lần.”

Có thể nói, câu chuyện là lời nhắc nhở cho nhiều người rằng cửa sổ trời mang lại sự tiện nghi, nhưng cũng tiềm ẩn đủ phiền toái. Và đôi khi, ngay cả thợ máy cũng phải “toát mồ hôi” mới xử lý xong.

Theo 5 Star Auto Glass, Tiktok/@garagelife801

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!