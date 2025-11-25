Sáng 21/11, Công đoàn Vinacomin tổ chức Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong những năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song cán bộ, công nhân, người lao động Vinacomin đã nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Những kết quả, thành tích đó có sự đóng góp quan trọng của Công đoàn công ty và cán bộ, đoàn viên công đoàn.

Dấu ấn đậm nét trong giai đoạn 2023-2025 là việc Công đoàn Công ty đã bám sát chỉ đạo của Công đoàn TKV, sự lãnh đạo của Đảng ủy Công ty, phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, thực hiện đạt kết quả tốt các mục tiêu, nội dung Nghị quyết Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XXVI đề ra. Nhờ đó, trong giai đoạn 2023 - 2025 tổng doanh thu đạt 6.871 tỷ đồng, bình quân đạt 2.290 tỷ đồng/năm; doanh thu bình quân giai đoạn 2023 - 2025 bằng 138,28 % so với nhiệm kỳ trước. Các chỉ tiêu lợi nhuận, thu nhập của công nhân lao động đều hoàn thành vượt kế hoạch và tăng trưởng. Năm 2023, thu nhập bình quân 11,355 triệu đồng/người/trên tháng, năm 2024 đạt 13,278 triệu đồng/người/tháng, dự kiến năm 2025 đạt 13,881 triệu đồng/người/tháng; thu nhập bình quân năm 2025 tăng 22,24 % so với năm 2023.

Các chỉ tiêu lợi nhuận, thu nhập của công nhân lao động đều hoàn thành vượt kế hoạch và tăng trưởng

Cũng trong giai đoạn này, Công đoàn bộ phận đã tích cực đảm nhận hoàn thành 70 công trình; có trên 180 sáng kiến được công nhận, có 25 cá nhân được Công đoàn TKV tặng danh hiệu Thợ mỏ sáng tạo và 7 cá nhân được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo. Các hoạt động phúc lợi, chăm lo cho người lao động, tham quan nghỉ mát được quan tâm tổ chức, năm 2023 và 2024 đã tổ chức cho trên 320 lượt cán bộ, công nhân, người lao động tiêu biểu xuất sắc đi tham quan học tập, riêng năm 2025 đã tổ chức cho 100 % người lao động đi tham quan học tập, tổng số tiền chi trong 03 năm là trên 21,5 tỷ đồng.

Từ những thành tựu đã đạt được, nhiệm kỳ 2025-2030, Công đoàn Công ty đề ra mục tiêu: Tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động...; làm tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, “Tất cả vì người lao động, vì sự phát triển bền vững của Công ty”...

Hàng năm, có trên 85% tổ công đoàn, 85% công đoàn bộ phận đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Công đoàn Công ty đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có từ trên 60 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất trở lên được công nhận; phối hợp với chuyên môn hằng năm phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh, đảm bảo ổn định việc làm cho người lao động; thu nhập bình quân tăng từ 3% trở lên.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tự động hóa, số hóa trong công tác quản lý và sản xuất; đảm bảo công tác an toàn, vệ sinh lao động; chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ lao động ngày càng vững mạnh; xây dựng tác phong công nghiệp, môi trường làm việc an toàn, văn minh, xây dựng Công đoàn Công ty vững mạnh, xây dựng Công ty CP Chế tạo máy - Vinacomin phát triển bền vững.

