Tặng hoa chúc mừng 96 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Trong phần phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Doãn Thành - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đã nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam - 28/7. Đây là dịp để mỗi cán bộ công đoàn nhìn lại hành trình trưởng thành, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Công đoàn Việt Nam đã luôn đồng hành cùng người lao động, vì quyền lợi chính đáng, vì sự phát triển bền vững của đất nước. Công đoàn EVNGENCO1 hôm nay không chỉ kế thừa truyền thống mà còn đang nỗ lực đổi mới để phù hợp với thời đại số”, ông Trần Doãn Thành khẳng định.

Ông Trần Doãn Thành - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty ôn lại kỷ niệm ngày truyền thống Công đoàn Việt Nam

Theo báo cáo ngắn gọn tại chương trình, Công đoàn EVNGENCO1 luôn xác định rõ phương hướng phát triển gắn với chiến lược của Tổng công ty, chăm lo đời sống đoàn viên, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, linh hoạt, thiết thực và sát với thực tiễn. Các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ Tết Nguyên đán, Tháng Công nhân, xây dựng quỹ “Mái ấm Công đoàn”, động viên con CBCNV học giỏi…, hệ thống thiết chế văn hóa như sân thể thao, nhà thi đấu, hội thao, hội diễn nghệ thuật… luôn được quan tâm đầu tư và tổ chức các hoạt động, tạo sân chơi bổ ích và gắn kết trong cán bộ công nhân viên và người lao động.

Quan hệ lao động hài hòa, dân chủ ở cơ sở được xây dựng thông qua hoạt động đối thoại, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, phát huy quyền làm chủ của người lao động. Công tác an toàn vệ sinh lao động được chú trọng với các hội thi, biểu dương An toàn vệ sinh viên giỏi, thi thợ giỏi, chú trọng công tác tuyên truyền và kiểm tra an toàn lao động, tạo môi trường làm việc “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”.

Trong công tác an sinh xã hội, Công đoàn EVNGENCO1 tham gia đồng hành cùng chuyên môn, phối hợp với các đoàn thể tích cực triển khai nhiều hoạt động nhân đạo, tài trợ trang thiết bị y tế, giáo dục, hỗ trợ người dân vùng lũ, xây nhà tình nghĩa, thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản, góp phần phát triển bền vững cộng đồng nơi đơn vị đứng chân.

Song song đó, các hoạt động tuyên truyền pháp luật, nữ công, bình đẳng giới, kiểm tra giám sát... cũng được triển khai đồng bộ và hiệu quả. Nhiều cán bộ công đoàn kiêm nhiệm đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, gắn bó với phong trào, truyền cảm hứng và dẫn dắt tập thể người lao động hăng say trong lao động sản xuất và tăng cường đoàn kết nội bộ.

Với những đóng góp nổi bật, Công đoàn EVNGENCO1 được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhiều năm liền được nhận Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn và Công đoàn Điện lực Việt Nam. Những phần thưởng cao quý ấy là minh chứng rõ nét cho vai trò, vị thế và sự trưởng thành của tổ chức Công đoàn trong hành trình xây dựng EVNGENCO1 phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Tiến Khoa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1 đã ghi nhận những đóng góp thiết thực, hiệu quả của tổ chức Công đoàn trong vai trò đồng hành cùng chuyên môn

Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Tiến Khoa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1 đã ghi nhận những đóng góp thiết thực, hiệu quả của tổ chức Công đoàn trong vai trò đồng hành cùng chuyên môn. Trong đó, Công đoàn Tổng công ty đã thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động người lao động nỗ lực vượt khó, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty. Ông cũng yêu cầu Công đoàn tiếp tục phát huy những thành công đã đạt được và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động Công đoàn.

Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 cam kết sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, quyết tâm giữ vững ngọn lửa truyền thống ngành Điện. Tập thể Công đoàn EVNGENCO1 ngày nay tự hào tiếp bước các thế hệ đi trước, không ngừng đoàn kết, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực hội nhập để đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển bền vững của Tổng công ty và của ngành Điện lực Việt Nam.

Việt Hà