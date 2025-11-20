Thực hiện nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đang triển khai hai dự án truyền tải điện nhằm bảo đảm cung cấp điện cho tỉnh Nghệ An, đồng thời phục vụ nhập khẩu điện từ Lào về Việt Nam.

Chủ tịch Công đoàn EVNNPT Trịnh Tuấn Sơn tặng quà động viên các đơn vị tham gia thi công cụm dự án

Cụ thể, Dự án đường dây 220kV Tương Dương - Đô Lương được xây dựng qua địa bàn nhiều xã của tỉnh Nghệ An với chiều dài hơn 80 km, gồm 2 mạch, điểm đầu tại TBA 220kV Tương Dương và điểm cuối tại TBA 220kV Đô Lương.

Công tác bàn giao mặt bằng đã hoàn thành 192/192 vị trí móng và 58/58 khoảng néo. Thi công xây lắp đã dựng xong 192/192 vị trí cột; kéo dây hoàn thành 51/58 khoảng néo, còn 7 khoảng néo đang thi công.

Dự án đường dây 220kV Đô Lương – Nam Cấm đi qua nhiều xã của tỉnh Nghệ An với tổng chiều dài khoảng 37 km, xây dựng 2 mạch đường dây từ TBA 220kV Đô Lương đến TBA 220kV Nam Cấm. Dự án cũng bao gồm phần mở rộng ngăn lộ tại TBA 220kV Đô Lương để lắp đặt thiết bị cho 2 ngăn lộ 220kV và liên kết hệ thống thông tin cho đường dây.

Công tác giải phóng mặt bằng đã bàn giao 106/106 vị trí móng và 50/51 khoảng néo. Thi công xây lắp hoàn thành đúc móng 106/106 vị trí; dựng cột 99/106 vị trí, đang dựng 4 vị trí còn lại; đã kéo dây 39/51 khoảng néo và tiếp tục thi công các khoảng néo còn lại.

Tại các điểm thi công, Chủ tịch Công đoàn EVNNPT Trịnh Tuấn Sơn đánh giá đây là hai dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần giải phóng công suất các nhà máy thủy điện Nậm Mô (Lào), nhà máy điện gió Trường Sơn và Trường Sơn 2, đồng thời tăng cường nguồn điện cho tỉnh Nghệ An và khu vực miền Bắc từ mùa nắng nóng tới.

Ông ghi nhận nỗ lực của Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) cùng các nhà thầu đã tích cực thi công, hoàn thành khối lượng lớn công việc. Hiện dự án đang bước vào giai đoạn nước rút với khối lượng còn lại không nhiều, song cần sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị để kịp hoàn thành trong tháng 11/2025.

Chủ tịch Công đoàn EVNNPT đề nghị các đơn vị tiếp tục tập trung tối đa nhân lực, vật lực, quyết tâm hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 11/2025, chào mừng Đại hội Công đoàn EVNNPT lần thứ V, nhiệm kỳ 2025–2030; hướng tới chào mừng Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam và kỷ niệm 71 năm Ngày Truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 – 21/12/2025).

Chủ tịch Công đoàn EVNNPT đề nghị Công đoàn CPMB và Công đoàn các đơn vị quan tâm, động viên người lao động trên công trường; phát động phong trào thi đua sôi nổi trong giai đoạn nước rút; huy động tối đa lực lượng để đẩy nhanh tiến độ kéo dây các khoảng néo còn lại. Trong quá trình thi công, phải đặc biệt chú trọng đảm bảo an toàn lao động và an toàn thiết bị.

Chuyến thăm và động viên của Công đoàn EVNNPT là nguồn khích lệ tinh thần to lớn đối với đội ngũ kỹ sư, công nhân đang ngày đêm bám công trường. Với sự quyết tâm của các đơn vị thi công, sự đồng hành của tổ chức Công đoàn và sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương, cụm dự án đường dây 220kV Tương Dương - Đô Lương - Nam Cấm đang dần vượt qua các khó khăn, tiến tới hoàn thành đúng kế hoạch.

Đây không chỉ là nỗ lực hoàn thành một công trình điện trọng điểm mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, sáng tạo và trách nhiệm với nhân dân, với đất nước.

Thu Hiền