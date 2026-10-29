Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ví việc được trang bị công nghệ hiện đại giống như được trao một chiếc xe tốt, song nếu người lái không cẩn thận, vẫn có thể gây tai nạn, thậm chí nguy hiểm hơn cả việc không có phương tiện.

Ngày 29/10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai mô hình trường học số thành phố Hà Nội. Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở cho biết hoạt động tập huấn hướng tới trang bị kiến thức chuyên môn, nội dung và công cụ để giáo viên, lãnh đạo nhà trường sử dụng công nghệ hiệu quả trong quản lý, dạy và học.

Theo ông Nguyễn Văn Hiền, dù công nghệ có tốt đến đâu, hiệu quả khi đưa vào thực tế vẫn phụ thuộc vào khả năng sử dụng của mỗi giáo viên.

Ông ví việc trang bị công nghệ hiện đại giống như được giao một chiếc xe tốt, nhưng nếu người lái không cẩn thận vẫn có thể gây tai nạn, thậm chí nguy hiểm hơn việc không có phương tiện.

Vì vậy, giáo viên cần thực sự hiểu, làm chủ công nghệ và đưa công nghệ vào quá trình quản trị, giảng dạy một cách hiệu quả, thay vì chỉ sử dụng theo phong trào.

Giáo viên cần thực sự hiểu, làm chủ công nghệ và đưa công nghệ vào quá trình quản trị, giảng dạy một cách hiệu quả. Ảnh tạo bởi Gemini.

Một vấn đề khác được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý là việc sử dụng công nghệ đối với học sinh nhỏ tuổi, đặc biệt ở bậc tiểu học và trung học cơ sở.

Theo ông, không phải công cụ nào cũng có thể trao cho học sinh sử dụng ngay mà cần được tối ưu hóa, đánh giá cẩn thận trước khi đưa vào trường học.

Đối với trí tuệ nhân tạo tạo sinh, ông Hiền đề nghị giáo viên tìm hiểu kỹ điều kiện sử dụng của từng nền tảng. Ông lưu ý nhiều công cụ AI như ChatGPT, Gemini, Copilot có quy định giới hạn độ tuổi người dùng; do đó, giáo viên cần nắm rõ điều khoản của từng công cụ, hướng dẫn học sinh không sử dụng tùy tiện hoặc không đúng quy định.

Theo ông Hiền, việc triển khai trường học số không chỉ là đưa công nghệ vào nhà trường, mà còn đòi hỏi giáo viên có đủ năng lực sử dụng, hiểu rõ giới hạn của công cụ và bảo đảm việc ứng dụng phù hợp với đối tượng học sinh.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Hồng Ngọc, Giám đốc Giáo dục Canva Việt Nam, cho rằng trường học số không bắt đầu từ máy móc hay phần mềm mà từ con người.

Đó là giáo viên tự tin sử dụng công nghệ để làm bài giảng sinh động hơn, cán bộ quản lý ứng dụng dữ liệu trong điều hành và học sinh được học tập, sáng tạo trong môi trường hiện đại, an toàn.

Theo bà Ngọc, dù trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi lớp học nhanh chóng, giáo viên vẫn là người quyết định chất lượng giờ học. Vì vậy, đầu tư vào năng lực số của đội ngũ giáo viên là hướng đi lâu dài để phát triển trường học số.

Bà cho biết Canva Giáo dục được ra đời năm 2019, là nền tảng tương tác dành cho nhà trường và lớp học, hỗ trợ giáo viên, học sinh tạo hình ảnh, video và bài giảng mà không cần được đào tạo chuyên sâu về thiết kế. Nền tảng này được cung cấp miễn phí cho giáo viên, học sinh và cán bộ quản lý giáo dục phổ thông.