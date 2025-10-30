Ngày 29/10, ông Võ Tấn Đức - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã giao các đơn vị liên quan tổ chức khen thưởng đột xuất các nhà thầu thi công đạt và vượt tiến độ đảm bảo dự án hoàn thành thông xe kỹ thuật trước ngày 19/12.

Một đoạn cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Trong đó, có 3 đơn vị đã vượt tiến độ gồm: Công ty Lizen; Công ty xây lắp 368 và Công ty Cường Thuận IDICO. Riêng Lizen là đơn vị đứng đầu liên danh gói thầu số 21 đã có nhiều sáng kiến trong ứng dụng công nghệ mới, chủ động nguồn vật liệu, tăng cường máy móc thiết bị thi công tăng ca.

Bứt phá tiến độ nhờ công nghệ hiện đại

Theo ông Ninh Thế Thương - Giám đốc Ban điều hành dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu của Công ty cổ phần Lizen, dự án có yêu cầu rất cao về kỹ thuật, chất lượng và tiến độ. Trong quá trình thi công, đơn vị gặp không ít khó khăn về công tác giải phóng mặt bằng chậm, nguồn vật liệu khan hiếm và thời tiết bất lợi.

“Chính những khó khăn đó buộc chúng tôi phải thay đổi tư duy thi công, phải lấy khoa học công nghệ làm ‘chìa khóa’ để tăng tốc và đảm bảo chất lượng”, ông Thương nói.

Kỹ sư điều khiển flycam giám sát dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Trên công trường, đơn vị đồng bộ hóa dây chuyền thiết bị hiện đại của Đức. Trong đó, máy rải bê tông nhựa VÖGELE được trang bị cảm biến đa điểm tự động điều chỉnh độ dốc và chiều dày, giúp mặt đường đạt độ bằng phẳng chuẩn quốc tế.

Thiết bị lu rung HAMM kiểm soát lực đầm chính xác, đảm bảo độ chặt, độ đồng nhất của kết cấu nền và móng. Còn máy rải cấp phối WIRTGEN có chiều rộng vệt rải tới 9,5m, tăng năng suất và giảm mối nối dọc.

Nhờ đó, năng suất thi công tăng 30-40%, chất lượng mặt đường đạt chuẩn cao tốc quốc tế, đồng thời giảm phát thải và tiếng ồn.

“Hiện nay, đơn vị chúng tôi gần hoàn thành, vượt tiến độ hơn 7 tháng so với hợp đồng, một con số thể hiện rõ việc ứng dụng công nghệ hiện đại trong công việc”, ông Thương chia sẻ.

Máy móc hiện đại tối ưu thời gian thi công dự án.

Áp dụng AI và flycam trong quản lý và giám sát

Không chỉ dừng ở cơ giới hóa, nhà thầu còn đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và giám sát hiện trường. Tại công trường Biên Hòa - Vũng Tàu qua Đồng Nai, thiết bị flycam được sử dụng để ghi nhận tiến độ và hiện trạng thi công theo thời gian thực.

Ông Thương cho biết, toàn bộ dữ liệu và hình ảnh từ flycam được hệ thống AI phân tích và so sánh tự động với mô hình thiết kế, giúp kỹ sư phát hiện sai lệch, điều chỉnh kịp thời và rút ngắn đáng kể thời gian.

“Trước đây, việc kiểm tra tiến độ hay khối lượng thi công chủ yếu dựa vào con người, nay công nghệ số giúp mọi việc trở nên nhanh chóng và chính xác hơn”, Giám đốc Ban điều hành dự án chia sẻ.

Không chỉ đi đầu trong đổi mới công nghệ thi công, nhà thầu đứng đầu liên danh này còn tiên phong hướng đến mô hình “Xây dựng xanh và giảm phát thải”. Do đó, đơn vị đã đầu tư các thiết bị đạt tiêu chuẩn khí thải châu Âu, đồng thời chính thức đưa xe tải điện vào vận hành tại các công trường.

“Dù giá mỗi xe điện lên tới hơn 6 tỷ đồng, nhưng chúng tôi xác định đây là đầu tư cho tương lai, vì nó giúp giảm phát thải, tiết kiệm năng lượng và thể hiện cam kết phát triển bền vững trong tương lai”, đại diện Lizen khẳng định.

Cùng với đó, đơn vị cũng nghiên cứu sử dụng cát nhân tạo thay thế cát tự nhiên, đồng thời tăng cường công tác tái sử dụng vật liệu và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi khâu thi công.

Đưa xe ben sử dụng điện thi công công trình giao thông trọng điểm quốc gia.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang triển khai thi công hai gói thầu: gói số 18 (từ Km0+000 đến Km6+200) và gói số 21 (từ Km6+200 đến Km16+000).

Đến nay, nhà thầu Lizen đã hoàn thành trên 97% khối lượng hợp đồng và cam kết hoàn thành trong tháng 11 này, vượt tiến độ 7 tháng so với kế hoạch.

“Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của nhà thầu khi hoàn thành sớm tiến độ vừa đảm bảo chất lượng và an toàn lao động. Đây là nhà thầu có tiến độ thi công nhanh nhất trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu”, đại diện Ban Quản lý nhấn mạnh.

Huy Hoàng