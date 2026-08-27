Đây cũng là hướng đi của các tập đoàn công nghiệp hàng đầu thế giới như Siemens, Schneider Electric hay ABB. Theo Deloitte, trong giai đoạn chuyển đổi công nghiệp, doanh nghiệp tạo được lợi thế dài hạn là doanh nghiệp sở hữu năng lực nghiên cứu, thử nghiệm, kiểm định và đổi mới công nghệ, thay vì chỉ mở rộng công suất sản xuất.

Công nghệ không chỉ nằm trong sản phẩm

Tại Vietnam ETE & Greenergy Expo 2026, GELEX Electric – đơn vị thành viên của Tập đoàn GELEX đã giới thiệu hệ sinh thái thiết bị điện trải dài từ vật liệu đồng, dây cáp điện, thiết bị đo đếm đến máy biến áp truyền tải. Nhưng phía sau những sản phẩm đó là quá trình đầu tư nhiều năm vào các công nghệ nền tảng.

Theo thông tin từ GELEX Electric, hiện CFT làm chủ công nghệ sản xuất đồng rod SCR-2000 của Hoa Kỳ với công suất 54.000 tấn mỗi năm. Hệ thống kiểm nghiệm hiện đại giúp kiểm soát chất lượng nguyên liệu theo các tiêu chuẩn quốc tế như ASTM, JIS và BS, tạo nền tảng cho toàn bộ chuỗi sản xuất thiết bị điện.

Ở lĩnh vực dây cáp điện, CADIVI phát triển các dòng sản phẩm phục vụ công trình xanh, năng lượng tái tạo và xe điện. Nhiều sản phẩm đạt chứng nhận Singapore Green Building Product (SGBP) và TÜV Rheinland, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật của những thị trường có yêu cầu cao.

Trong lĩnh vực truyền tải điện, THIBIDI đã tiên phong nghiên cứu và chế tạo thành công máy biến áp biến tần 24 xung, trong khi MEE đã làm chủ công nghệ chế tạo máy biến áp truyền tải đến cấp điện áp 220kV - 250MVA và đưa sản phẩm vào vận hành thực tế trên lưới điện quốc gia. Đây đều là những phân khúc kỹ thuật cao mà trước đây thị trường phụ thuộc nhiều vào thiết bị nhập khẩu.

MEE giới thiệu dòng máy biến áp mới 220kV tại triển lãm lớn nhất ngành điện.

Năng lực công nghệ tạo nên lợi thế cạnh tranh

Trong ngành công nghiệp, công nghệ không chỉ được đo bằng dây chuyền sản xuất mà còn bằng khả năng kiểm chứng chất lượng và tốc độ đổi mới.

GELEX Electric đầu tư đồng bộ cho hệ thống phòng thử nghiệm, phòng thử phóng điện cục bộ (PD), phòng thử xung sét, công nghệ đúc epoxy chân không Hedrich (Đức), cùng các phần mềm thiết kế mô phỏng và hệ thống kiểm định đạt tiêu chuẩn quốc tế. Song song với đó là các chứng nhận như IEC, ASTA, ISO 9001, ISO 14001, TÜV Rheinland hay SGBP.

CADIVI giới thiệu các sản phẩm dây cáp điện đạt chứng nhận quốc tế.

Những khoản đầu tư này không chỉ giúp doanh nghiệp kiểm soát chất lượng ngay từ trong nhà máy mà còn rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm mới, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật ngày càng cao của thị trường và mở rộng khả năng tham gia vào các dự án năng lượng quy mô lớn cũng như thị trường xuất khẩu.

Đó cũng là nền tảng để GELEX Electric tiếp tục phát triển các công nghệ mới như hệ giải pháp đo đếm điện năng thông minh AMI. Hệ thống cho phép kết nối và trao đổi dữ liệu hai chiều theo thời gian thực, giám sát chất lượng điện năng, điều khiển từ xa và đáp ứng các yêu cầu an toàn thông tin cấp độ 3. Đây được xem là một trong những công nghệ nền tảng của lưới điện thông minh trong tương lai.

Đầu tư cho công nghệ để chuẩn bị cho chu kỳ tăng trưởng mới

Theo Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, Việt Nam cần khoảng 136,3 tỷ USD để phát triển nguồn và lưới điện giai đoạn 2026-2030. Cùng với đó là sự phát triển nhanh của trung tâm dữ liệu, năng lượng tái tạo và quá trình điện hóa, tạo ra nhu cầu ngày càng lớn đối với các thiết bị điện có hàm lượng công nghệ cao. Trong bối cảnh đó, công nghệ không còn là yếu tố hỗ trợ sản xuất mà trở thành năng lực cạnh tranh cốt lõi.

Những năm gần đây, lĩnh vực thiết bị điện tiếp tục là nền tảng tạo doanh thu và lợi nhuận của GELEX Electric, đồng thời tạo nguồn lực để doanh nghiệp duy trì đầu tư cho nghiên cứu, phòng thử nghiệm, công nghệ sản xuất và phát triển sản phẩm mới. Vòng tuần hoàn giữa kinh doanh - đầu tư công nghệ - đổi mới sản phẩm đang trở thành động lực tăng trưởng của doanh nghiệp.

Nếu hệ sinh thái tạo nên chiều rộng của GELEX Electric, thì công nghệ tạo nên chiều sâu. Từ làm chủ vật liệu, công nghệ cách điện, công nghệ truyền tải đến các giải pháp lưới điện thông minh, GELEX Electric đang từng bước xây dựng lợi thế cạnh tranh bằng năng lực công nghệ. Đó không chỉ là sự chuẩn bị cho chu kỳ tăng trưởng mới của ngành điện, mà còn là hành trình khẳng định năng lực công nghiệp và công nghệ của doanh nghiệp Việt, mở rộng hiện diện trên thị trường khu vực và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

(Nguồn: GELEX Electric)