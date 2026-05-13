Theo biểu giá điện sinh hoạt bậc thang hiện hành, giá điện sinh hoạt hiện được tính theo 6 bậc lũy tiến. Trong đó, giá điện ở bậc 6 cao hơn bậc 1 tới 1.520 đồng/kWh, hơn bậc 2 là 1.410 đồng/kWh, hơn bậc 3 là 1.080 đồng/kWh, hơn bậc 4 là 460 đồng/kWh và hơn bậc 5 là 110 đồng/kWh.

Bởi vậy, khi sản lượng điện tiêu thụ vượt các ngưỡng quy định, phần điện năng này sẽ được tính theo mức giá cao hơn trong biểu giá điện sinh hoạt bậc thang, khiến chi phí tiền điện hàng tháng của các hộ gia đình tăng nhanh.

Vậy, đâu là “thủ phạm” khiến hóa đơn tiền điện tăng mạnh, nhất là vào dịp hè nắng nóng?

Bậc Mức tiêu thụ (kWh) Giá điện (đồng/kWh) 1 0-50 1.940 2 51-100 2.050 3 101-200 2.380 4 201-300 2.998 5 301-400 3.350 6 Từ 401 trở lên 3.460

Trong Cẩm nang tiết kiệm điện tại gia đình của Văn phòng Ban Chỉ đạo tiết kiệm năng lượng (Bộ Công Thương) phát hành đã chỉ rõ loạt thiết bị gia dụng thường thấy trong các gia đình “ngốn điện” nhất, gồm:

Điều hòa nhiệt độ giúp làm mát hoặc sưởi ấm. Vào mùa hè nắng nóng, thời gian sử dụng điều hòa trong nhà thường khá dài, đồng nghĩa với việc tiêu thụ một lượng lớn điện năng. Điều hòa nhiệt độ có thể tiêu thụ từ 30-60% tổng điện năng tiêu thụ trong gia đình. Vì vậy, chọn sản phẩm tiết kiệm điện mà vẫn đảm bảo hiệu quả làm mát là ưu tiên của rất nhiều người.

Tủ lạnh - tủ đông là thiết bị điện máy không thể thiếu trong các gia đình. Do phải hoạt động liên tục nên chi phí tiền điện cho tủ lạnh có thể chiếm từ 16-22% tổng tiền điện cả năm của gia đình. Tuy nhiên, nhờ những cải tiến gần đây về vật liệu cách nhiệt và công nghệ biến tần, tủ lạnh ngày nay sử dụng ít năng lượng hơn nhiều so với các mẫu cũ có cùng dung tích.

Nồi cơm điện là một trong những thiết bị được sử dụng hàng ngày và tiêu thụ tới gần 10% điện năng trong các gia đình. Việc lựa chọn một chiếc nồi cơm điện có chất lượng tốt thôi là không đủ, mà còn phải phù hợp với nhu cầu sử dụng trong gia đình.

Máy giặt là thiết bị gia dụng phổ biến trong gia đình, giúp các bà nội trợ rảnh tay, có nhiều thời gian hơn cho gia đình. Tuy nhiên, máy giặt tiêu thụ khoảng 4,2% điện năng trong gia đình. So với máy giặt thông thường, máy giặt được dán nhãn tiết kiệm năng lượng sử dụng ít năng lượng hơn khoảng 25% và ít nước hơn 33%. Do đó, cần cân nhắc lựa chọn máy giặt sử dụng công nghệ biến tần sẽ tiết kiệm điện hơn.

Ấm đun nước siêu tốc tiết kiệm thời gian, an toàn với tính năng tự ngắt khi nước sôi, là vật dụng rất phổ biến ở mỗi gia đình. Song, một ấm đun nước bằng điện có dung tích 3,6 lít thường tiêu tốn khoảng 9,78 kWh điện/tháng để đun sôi nước với tần suất 1 lần/ngày.

Điều hòa thường là thiết bị tiêu thụ điện nhiều nhất trong mùa hè. Ảnh: T.A

Lò vi sóng ngày nay đã trở thành thiết bị được ưa chuộng nhờ sở hữu nhiều tính năng giúp việc nấu nướng dễ dàng và nhanh chóng hơn. Nhưng do là thiết bị điện có công suất lớn nên lò vi sóng tiêu thụ khoảng 5-10% điện năng hàng tháng trong gia đình.

Bếp điện từ có ưu điểm thời gian đun nấu nhanh, an toàn và vệ sinh dễ dàng. Song, thiết bị này tiêu tốn gần 11% tổng lượng điện bình quân hàng tháng trong các gia đình.

Lò nướng cũng trở thành vật dụng quen thuộc trong nhà bếp của các bà nội trợ với sự đa dạng về chủng loại, mẫu mã và phong phú về tính năng. Thông thường, một lò nướng điện có công suất khoảng 1.500W. Nếu sử dụng 1 giờ/ngày trong 15 ngày/tháng, thiết bị sẽ tiêu thụ khoảng 22,5 kWh điện mỗi tháng.

Máy rửa bát là một trong những thiết bị gia dụng được nhiều gia đỉnh ở thành thị lựa chọn và cũng dần phổ biến tại Việt Nam. Đối với máy rửa thường, trung bình một lần rửa sẽ tốn 1,4-1,6 kWh điện. Ở những máy có chức năng rửa tiết kiệm, trung bình một lần rửa tốn khoảng 1,039 kWh điện.

Đèn chiếu sáng là thiết bị không thể thiếu trong mỗi gia đình. Theo đó, trung bình một gia đình dành 10-15% chi phí tiền điện cho việc thắp sáng. Tuy nhiên, sử dụng bóng đèn tiết kiệm điện có thể kéo dài tuổi thọ bóng đèn lên đến 10 lần và làm giảm điện năng tiêu thụ trong gia đình từ 50-70%. Đèn tiết kiệm điện năng như đèn LED, đèn compact tiêu thụ điện năng ít hơn 70-80% so với bóng đèn tròn sợi đốt.

Bình nước nóng từ lâu đã trở thành thiết bị không thể thiếu trong mỗi gia đình trong suốt cả năm. Với công suất từ 1500-5000 W, các loại bình nước nóng chiếm tới 18% điện năng tiêu thụ trong gia đình.

Quạt điện vừa có chức năng làm mát vừa làm cho không khí trong nhà trở nên thông thoáng. Các loại quạt làm mát thường chiếm hơn 3% điện năng tiêu thụ bình quân trong các hộ gia đình.

Xem tivi là một trong những hoạt động không thể thiếu trong đời sống thường ngày của mọi người. Trong các gia đình ở khu vực thành thị, thiết bị này thường được sử dụng trên 6 giờ/ngày và tiêu thụ tới 24% điện năng trong gia đình.

Máy lọc không khí trong phòng là thiết bị giúp loại bỏ các hạt mịn. Một máy lọc không khí trong phòng tiêu chuẩn, hoạt động liên tục, sử dụng khoảng 458 kWh điện mỗi năm, tương đương khoảng 38 kWh/tháng.

Quạt sưởi, máy sưởi, máy sấy tóc là những thiết bị cần thiết với nhiều gia đình, nhất là trong những ngày mùa đông giá lạnh. Tuy nhiên, những thiết bị này thường có công suất lớn nên tiêu tốn khá nhiều điện năng. Nhóm thiết bị này có thể chiếm hơn 8% điện năng tiêu thụ hàng tháng của gia đình.

Máy hút bụi cũng là thiết bị hữu dụng trong nhiều gia đình, đặc biệt là những gia đình bận rộn. Trung bình mỗi tháng máy hút bụi tiêu tốn khoảng 5,5% điện năng tiêu thụ. Do vậy, cần cân nhắc chọn lựa loại máy phù hợp với nhu cầu sử dụng để đảm bảo hiệu quả sử dụng của thiết bị, đồng thời giảm hóa đơn tiền điện mỗi tháng.