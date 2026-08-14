Thông điệp trên được Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đưa ra tại lễ khai mạc Ngày hội Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh 2026 - Conviction 2026, vào sáng 14/8.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Công nghệ phải giải quyết bài toán thực tế và tạo giá trị cụ thể. Ảnh: Lê Mỹ

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao thông điệp “Real World. Real Movement” – “Giá trị thực, hành động thực” của sự kiện.

Theo Phó Thủ tướng, đây chính là yêu cầu đặt ra đối với phát triển công nghệ hiện nay: phải đi vào thực tiễn, giải quyết được những bài toán cụ thể, tạo ra năng suất, sản phẩm và giá trị mới.

Phó Thủ tướng cho biết, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới.

Tinh thần đó tiếp tục được khẳng định tại nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam.

Để thực hiện được mục tiêu tăng trưởng hai con số cho giai đoạn 2026 - 2030, Việt Nam không chỉ tiếp tục làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, mà phải hình thành các động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, thực tế cho thấy dư địa phát triển của Việt Nam còn rất lớn. Năm 2025, kinh tế số mới chỉ chiếm khoảng 14,02% GDP.

Trong khi đó, mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết số 57 là kinh tế số phải đạt tối thiểu 30% GDP vào năm 2030 và hướng tới mốc 50% vào năm 2045.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được bấm nút khai mạc Ngày hội công nghệ TPHCM - Conviction 2026. Ảnh: Lê Mỹ

Thời gian qua, Chính phủ đã tập trung vào việc hoàn thiện hành lang pháp lý, đưa ra các cơ chế chính sách ưu đãi hỗ trợ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, có thể nói đây là nỗ lực rất lớn của Chính phủ.

Đến nay gần như các hành lang pháp lý cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã được hoàn thiện.

Đặc biệt từ duy của nhà nước đã có sự chuyển biến mạnh mẽ từ kiểm soát quy trình đầu vào sang quản lý kết quả đầu ra.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết, chúng ta đang chuyển từ quản lý hành chính sang kiến tạo hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp tạo ra sản phẩm cụ thể, đồng thời thiết lập nhiều khái niệm mang tính tiên phong như là công nghệ chiến lược, với quyết định số 21 đã xác định các công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược cần tập trung phát triển; trong đó có trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, Internet vạn vật (IoT), công nghệ chuỗi khối...

Đối với thị trường tài sản mã hóa, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 05 ngày 09/9/2025, triển khai thí điểm trong thời hạn 05 năm.

Thời gian qua, hệ thống thể chế đã có những bước tiến vô cùng quan trọng. Các hành lang pháp lý như luật Công nghiệp công nghệ số, luật Trí tuệ nhân tạo, luật Công nghệ cao cùng nhiều chính sách mới đã được ban hành, tạo bệ đỡ vững chắc cho các công nghệ mới, sản phẩm mới và mô hình kinh doanh mới ra đời

“Với quy mô hơn 80.000 doanh nghiệp công nghệ số đang hoạt động, Việt Nam đã và đang từng bước khẳng định vị thế là một trong những nền kinh tế công nghệ bứt phá nhanh nhất ở Đông Nam Á. Trong đó những doanh nghiệp công nghệ đầu đàn như là Viettel, FPT, VNPT hay là CMC... không chỉ tiên phong làm chủ công nghệ mà đang tự tin vươn ra thị trường quốc tế và ghi dấu ấn trí tuệ Việt Nam trên bản đồ chuỗi giá trị toàn cầu”, Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng các lãnh đạo tham quan Conviction 2026. Ảnh: Lê Mỹ

Với Conviction 2026, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị các phiên thảo luận tập trung vào các vấn đề như :

Thứ nhất, công nghệ phải giải quyết bài toán thực tế và tạo giá trị cụ thể. Theo đó, các phiên thảo luận đi thẳng vào những câu hỏi cụ thể: Công nghệ này giải quyết bài toán gì? Tạo ra sản phẩm gì, hiệu quả thế nào, ai sẽ sử dụng và có thể đưa ra thị trường hay không?

“AI, dữ liệu lớn, IoT, blockchain, VR/AR và các công nghệ mới chỉ thực sự có ý nghĩa khi được ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh, quản trị và quay trở lại phục vụ đời sống nhân dân”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Thứ hai, phải kết nối thực chất giữa chính sách, công nghệ, nguồn vốn và thị trường. Nhà nước kiến tạo thể chế, định hướng phát triển, đặt ra những bài toán lớn và thúc đẩy hình thành các hạ tầng thiết yếu; viện, trường phải phát huy vai trò nghiên cứu làm chủ công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực; các doanh nghiệp phải khẳng định được vì thế hạt nhân trung tâm không dừng lại ở vai trò là người thụ hưởng thụ động phải chủ động đặt hàng đặt ra những bài toán lớn và biến công nghệ thành giá trị cụ thể.

Thứ ba, phát triển công nghệ phải đi cùng quản trị rủi ro, tiêu chuẩn, an toàn và trách nhiệm ngay từ khâu nghiên cứu, thiết kế phát triển và thử nghiệm.

Các công nghệ trí trệ nhân tạo, chuỗi khối cần được phát triển trên cơ sở quản trị rủi ro phù hợp, bảo vệ bản quyền và tính hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; bảo đảm an ninh mạng an toàn hệ thống và niềm tin của xã hội.

“Chúng ta khuyến khích mạnh mẽ đổi mới sáng tạo, thử nghiệm những mô hình mới nhưng ở trong khuôn khổ của minh bạch, có kiểm soát và phù hợp với pháp luật Việt Nam”, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chia sẻ.