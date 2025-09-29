Không chỉ là nơi kết nối hợp tác giữa các bên, sự kiện còn được đánh giá là dấu mốc quan trọng trong tiến trình hợp tác quốc tế, mở ra cơ hội lớn cho các ngành công nghiệp trong nước tiếp cận và ứng dụng những công nghệ phủ bề mặt hàng đầu thế giới. Đồng thời, thể hiện cam kết lâu dài của Rhino Linings và Javi trong việc góp phần phát triển công nghiệp Việt Nam theo hướng hiện đại và bền vững.

Javi - đối tác phân phối độc quyền của Rhino Linings tại Việt Nam

Ra đời từ năm 1988 tại Hoa Kỳ, Rhino Linings hiện là thương hiệu hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ phủ chuyên dụng, có hơn 2.000 nhà phân phối tại 80 quốc gia. Điểm mạnh nổi bật của Rhino Linings là khả năng chống thấm, chống ăn mòn, chống hóa chất, chịu va đập mạnh và bám dính cao trên nhiều loại bề mặt khác nhau. Nhờ đó, sản phẩm trở thành giải pháp tiên phong trong bảo vệ công trình, đặc biệt ở những môi trường khắc nghiệt đòi hỏi độ bền cao.

Sau hơn 3 năm nghiên cứu và hợp tác cùng Rhino Linings USA và Japan, Công ty TNHH Công nghệ Vật liệu Mới Javi chính thức trở thành nhà phân phối duy nhất của Rhino Linings tại Việt Nam. Đây là bước tiến quan trọng, khẳng định vị thế của Javi cũng như An Việt Group trong chiến lược đưa các công nghệ tiên tiến toàn cầu về Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Vũ Thành Phương - đại diện Javi nhấn mạnh: “Chúng tôi tin tưởng Rhino Linings sẽ mang đến giải pháp tối ưu cho nhiều lĩnh vực tại Việt Nam, như hàng hải, xây dựng, dầu khí đến cầu đường và hạ tầng công nghiệp… Việc tiếp nhận công nghệ này không chỉ giúp nâng cao năng lực công nghiệp trong nước mà còn góp phần thúc đẩy xu hướng phát triển xanh, bền vững”.

Ông Vũ Thành Phương - Giám đốc công ty TNHH Công nghệ Vật liệu mới Javi phát biểu khai mạc Hội nghị

Thúc đẩy ứng dụng rộng rãi tại Việt Nam

Trước đại diện một số bộ ngành, tập đoàn lớn cùng các chuyên gia đến từ Mỹ và Nhật Bản, Hội nghị trình diễn trực tiếp công nghệ phun phủ Rhino Linings. Các khách mời đã được tận mắt chứng kiến khả năng bám dính, độ bền và tính ưu việt vượt trội của công nghệ này trên nhiều loại vật liệu khác nhau.

Theo giới chuyên môn, công nghệ Rhino Linings có tiềm năng ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực:

· An ninh - quốc phòng: bảo vệ trang thiết bị, phương tiện trước tác động của môi trường khắc nghiệt.

· Hàng hải: chống ăn mòn, bảo vệ thân tàu, cầu cảng và cơ sở hạ tầng biển.

· Xây dựng - hạ tầng: tăng độ bền cho cầu đường, hầm, bể chứa.

· Dầu khí và công nghiệp nặng: bảo vệ thiết bị, đường ống, giảm chi phí bảo dưỡng và nâng cao hiệu suất hoạt động.

Với khả năng thích ứng linh hoạt, Rhino Linings hứa hẹn sẽ trở thành giải pháp quan trọng giúp doanh nghiệp và cơ quan quản lý tiết kiệm chi phí, nâng cao tuổi thọ công trình cũng như đảm bảo an toàn trong vận hành.

Cam kết vì sự phát triển xanh và bền vững

Một trong những giá trị cốt lõi mà Rhino Linings mang đến chính là tính thân thiện với môi trường. Công nghệ phủ này không chỉ bảo vệ bề mặt, kéo dài tuổi thọ sản phẩm, mà còn góp phần giảm thiểu rác thải công nghiệp nhờ hạn chế việc thay mới, sửa chữa. Điều này phù hợp với định hướng phát triển bền vững và chiến lược kinh tế xanh mà Việt Nam đang theo đuổi.

Ông Chris Fernstrom trao chứng nhận chuyển giao công nghệ cho Javi

Ông Chris Fernstrom- Đại diện Rhino Linings USA chia sẻ: “Chúng tôi nhìn thấy ở Việt Nam một thị trường đầy tiềm năng, đồng thời là một đối tác chiến lược trong khu vực Đông Nam Á. Việc hợp tác với Javi sẽ là nền tảng để công nghệ Rhino Linings lan tỏa mạnh mẽ hơn, đóng góp thiết thực cho sự phát triển công nghiệp và hạ tầng của quốc gia này”.

Kết nối toàn cầu - nâng tầm vị thế doang nghiệp Việt Nam

Việc Rhino Linings có mặt tại Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa về kinh tế mà còn khẳng định vị thế doanh nghiệp trong việc tiếp nhận, ứng dụng công nghệ tiên tiến toàn cầu. Đây là bước đi quan trọng, mở ra nhiều cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam vươn lên trong chuỗi giá trị quốc tế, đồng thời đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng và độ bền công trình trong bối cảnh hội nhập.

Hội nghị thành công tốt đẹp

Hội nghị “Tiếp nhận - Chuyển giao - Phát triển Vật liệu Công nghệ cao Ứng dụng tại Việt Nam” khép lại với nhiều kỳ vọng và cam kết mạnh mẽ. Với sự đồng hành của Rhino Linings cùng năng lực triển khai của Javi, giới chuyên môn tin rằng công nghệ phủ tiên tiến này sẽ sớm được ứng dụng rộng rãi, đóng góp tích cực vào sự phát triển công nghiệp và hạ tầng của Việt Nam trong những năm tới.

(Nguồn: Công ty TNHH Công nghệ Vật liệu Mới Javi)