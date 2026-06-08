Công nghệ tàng hình Công nghệ tàng hình trên tàu chiến tập trung vào việc giảm RCS (Radar Cross Section – diện tích phản xạ radar), đồng thời hạn chế dấu hiệu hồng ngoại, âm thanh và điện từ. Các giải pháp chính gồm: Thiết kế thân tàu góc cạnh, hạn chế bề mặt phản xạ Giấu vũ khí và thiết bị trong thân tàu Sử dụng vật liệu hấp thụ sóng radar Giảm tiếng ồn động cơ và dấu vết nhiệt Mục tiêu là khiến tàu “nhìn giống tàu nhỏ” trên radar hoặc thậm chí khó phát hiện hoàn toàn.

Zumwalt-class (Mỹ) Zumwalt-class destroyer là lớp tàu khu trục tàng hình hiện đại nhất của Mỹ, được thiết kế gần như tối ưu cho khả năng giảm tín hiệu radar. Vũ khí trang bị Tên lửa hành trình hạt nhân, tên lửa Tomahawk và SM-6, thậm chí vũ khí laser. Công nghệ tàng hình Thiết kế thân tàu “tumblehome” giúp giảm RCS đáng kể, đến mức tín hiệu radar tương đương một tàu cá nhỏ. Ưu thế chiến thuật Nhờ khả năng tàng hình vượt trội, Zumwalt có thể tiếp cận khu vực ven bờ hoặc vùng nguy hiểm mà không bị phát hiện sớm, từ đó thực hiện các đòn tấn công chính xác vào mục tiêu chiến lược. Đây là lợi thế đặc biệt quan trọng trong các chiến dịch tấn công bất ngờ. Chi phí sản xuất Zumwalt là một trong những tàu chiến đắt nhất thế giới, với chi phí khoảng 4–4,4 tỷ USD mỗi chiếc, phản ánh mức độ đầu tư lớn vào công nghệ tàng hình và hệ thống chiến đấu hiện đại. Zumwalt-class destroyer là lớp tàu khu trục tàng hình hiện đại nhất của Mỹ. Ảnh: Hải quân Mỹ

Type 055 (Trung Quốc) Type 055 destroyer là tàu khu trục tàng hình lớn nhất của Trung Quốc, với sức mạnh tiệm cận tàu tuần dương. Vũ khí trang bị Type 055 được trang bị 1 hạm pháo 130mm, 1 hệ thống pháo cận phòng H/PJ-11 (30mm 11 nòng), 112 ống phóng tên lửa thẳng đứng, 24 tên lửa phòng không tầm gần Hongqi-10A, 1 dàn pháo phản lực 24 nòng, 2 trực thăng chống ngầm Zh-20 Công nghệ tàng hình Type 055 sử dụng thiết kế thân tàu liền khối với các bề mặt phẳng và góc nghiêng hợp lý để giảm phản xạ radar. Radar mảng pha AESA được tích hợp trực tiếp vào thân tàu thay vì lắp đặt lộ thiên, giúp giảm tín hiệu phát hiện. Đồng thời, các hệ thống vũ khí và thiết bị được giấu kín trong thân tàu, kết hợp với kiểm soát phát xạ điện từ để tăng khả năng “ẩn mình”. Ưu thế chiến thuật Type 055 có thể đóng vai trò trung tâm chỉ huy trong nhóm tác chiến tàu sân bay, vừa đảm nhiệm phòng không vừa hỗ trợ tấn công tầm xa. Sự kết hợp giữa tàng hình và hỏa lực giúp tàu duy trì ưu thế trong nhiều tình huống chiến đấu. Chi phí sản xuất Chi phí ước tính khoảng 800 triệu đến 1 tỷ USD mỗi chiếc, thấp hơn đáng kể so với Zumwalt nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả tác chiến cao..

Visby-class (Thụy Điển) Visby-class corvette là một trong những tàu chiến tàng hình “sạch” nhất thế giới về thiết kế. Vũ khí trang bị Trang bị 8 tên lửa hành trình đối hạm tầm xa RBS-15 Mk2, một khẩu pháo hải quân cỡ nòng 57 mm và ngư lôi chống ngầm cỡ 400 mm Type 45 với tất cả 4 ống phóng. Công nghệ tàng hình Visby sử dụng thân tàu làm từ vật liệu composite sợi carbon, giúp giảm mạnh khả năng phản xạ radar. Thiết kế thân tàu dạng đa diện với các mặt nghiêng liên tục kết hợp với việc giấu toàn bộ vũ khí và cảm biến dưới các nắp che phẳng khiến tàu gần như không có chi tiết lộ thiên. Ngoài ra, tàu còn được tối ưu để giảm tín hiệu hồng ngoại và tiếng ồn, giúp khó bị phát hiện bởi cả radar và sonar. Ưu thế chiến thuật Khả năng tàng hình cao giúp Visby phù hợp cho chiến tranh ven biển, nơi tàu có thể phục kích và tấn công bất ngờ trước khi đối phương kịp phản ứng. Chi phí sản xuất Chi phí sản xuất khoảng 180–250 triệu USD mỗi chiếc, cho thấy hiệu quả cao trong việc cân bằng giữa tàng hình và chi phí.