Xem nhanh:
  • Công nghệ tàng hình
  • Zumwalt-class (Mỹ)
  • Type 055 (Trung Quốc)
  • Visby-class (Thụy Điển)
  • La Fayette (Pháp)

Công nghệ tàng hình

Công nghệ tàng hình trên tàu chiến tập trung vào việc giảm RCS (Radar Cross Section – diện tích phản xạ radar), đồng thời hạn chế dấu hiệu hồng ngoại, âm thanh và điện từ.

Các giải pháp chính gồm:

Thiết kế thân tàu góc cạnh, hạn chế bề mặt phản xạ

Giấu vũ khí và thiết bị trong thân tàu

Sử dụng vật liệu hấp thụ sóng radar

Giảm tiếng ồn động cơ và dấu vết nhiệt

Mục tiêu là khiến tàu “nhìn giống tàu nhỏ” trên radar hoặc thậm chí khó phát hiện hoàn toàn.

Zumwalt-class (Mỹ)

Zumwalt-class destroyer là lớp tàu khu trục tàng hình hiện đại nhất của Mỹ, được thiết kế gần như tối ưu cho khả năng giảm tín hiệu radar.

Vũ khí trang bị

Tên lửa hành trình hạt nhân, tên lửa Tomahawk và SM-6, thậm chí vũ khí laser.

Công nghệ tàng hình

Thiết kế thân tàu “tumblehome” giúp giảm RCS đáng kể, đến mức tín hiệu radar tương đương một tàu cá nhỏ.

Ưu thế chiến thuật

Nhờ khả năng tàng hình vượt trội, Zumwalt có thể tiếp cận khu vực ven bờ hoặc vùng nguy hiểm mà không bị phát hiện sớm, từ đó thực hiện các đòn tấn công chính xác vào mục tiêu chiến lược. Đây là lợi thế đặc biệt quan trọng trong các chiến dịch tấn công bất ngờ.

Chi phí sản xuất

Zumwalt là một trong những tàu chiến đắt nhất thế giới, với chi phí khoảng 4–4,4 tỷ USD mỗi chiếc, phản ánh mức độ đầu tư lớn vào công nghệ tàng hình và hệ thống chiến đấu hiện đại.

Zumwalt-class destroyer là lớp tàu khu trục tàng hình hiện đại nhất của Mỹ. Ảnh: Hải quân Mỹ

Type 055 (Trung Quốc)

Type 055 destroyer là tàu khu trục tàng hình lớn nhất của Trung Quốc, với sức mạnh tiệm cận tàu tuần dương.

Vũ khí trang bị

Type 055 được trang bị 1 hạm pháo 130mm, 1 hệ thống pháo cận phòng H/PJ-11 (30mm 11 nòng), 112 ống phóng tên lửa thẳng đứng, 24 tên lửa phòng không tầm gần Hongqi-10A, 1 dàn pháo phản lực 24 nòng, 2 trực thăng chống ngầm Zh-20

Công nghệ tàng hình

Type 055 sử dụng thiết kế thân tàu liền khối với các bề mặt phẳng và góc nghiêng hợp lý để giảm phản xạ radar. Radar mảng pha AESA được tích hợp trực tiếp vào thân tàu thay vì lắp đặt lộ thiên, giúp giảm tín hiệu phát hiện. Đồng thời, các hệ thống vũ khí và thiết bị được giấu kín trong thân tàu, kết hợp với kiểm soát phát xạ điện từ để tăng khả năng “ẩn mình”.

Ưu thế chiến thuật

Type 055 có thể đóng vai trò trung tâm chỉ huy trong nhóm tác chiến tàu sân bay, vừa đảm nhiệm phòng không vừa hỗ trợ tấn công tầm xa. Sự kết hợp giữa tàng hình và hỏa lực giúp tàu duy trì ưu thế trong nhiều tình huống chiến đấu.

Chi phí sản xuất

Chi phí ước tính khoảng 800 triệu đến 1 tỷ USD mỗi chiếc, thấp hơn đáng kể so với Zumwalt nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả tác chiến cao..

Visby-class (Thụy Điển)

Visby-class corvette là một trong những tàu chiến tàng hình “sạch” nhất thế giới về thiết kế.

Vũ khí trang bị

Trang bị 8 tên lửa hành trình đối hạm tầm xa RBS-15 Mk2, một khẩu pháo hải quân cỡ nòng 57 mm và ngư lôi chống ngầm cỡ 400 mm Type 45 với tất cả 4 ống phóng.

Công nghệ tàng hình

Visby sử dụng thân tàu làm từ vật liệu composite sợi carbon, giúp giảm mạnh khả năng phản xạ radar. Thiết kế thân tàu dạng đa diện với các mặt nghiêng liên tục kết hợp với việc giấu toàn bộ vũ khí và cảm biến dưới các nắp che phẳng khiến tàu gần như không có chi tiết lộ thiên. Ngoài ra, tàu còn được tối ưu để giảm tín hiệu hồng ngoại và tiếng ồn, giúp khó bị phát hiện bởi cả radar và sonar.

Ưu thế chiến thuật

Khả năng tàng hình cao giúp Visby phù hợp cho chiến tranh ven biển, nơi tàu có thể phục kích và tấn công bất ngờ trước khi đối phương kịp phản ứng.

Chi phí sản xuất

Chi phí sản xuất khoảng 180–250 triệu USD mỗi chiếc, cho thấy hiệu quả cao trong việc cân bằng giữa tàng hình và chi phí.

La Fayette (Pháp)

La Fayette-class frigate là một trong những tàu chiến đầu tiên áp dụng công nghệ tàng hình vào thực tế.

Vũ khí trang bị

La Fayette được trang bị pháo hạm 100 mm, 2 pháo 20 mm, cùng 8 tên lửa chống hạm MM38 Exocet. Hệ thống phòng không gồm 16 tên lửa VT-1 đạt tốc độ Mach 3,5 với tầm bắn 13 km. Ngoài ra, tàu còn mang theo trực thăng chống ngầm Panther hoặc NH-90.

Công nghệ tàng hình

La Fayette sử dụng thiết kế thân tàu và thượng tầng nghiêng nhằm giảm diện tích phản xạ radar. Các thiết bị và vũ khí được bố trí gọn gàng, hạn chế tối đa chi tiết lộ thiên. Dù không đạt mức tàng hình cao như các tàu hiện đại, đây vẫn là bước tiến quan trọng trong thiết kế tàu chiến.

Ưu thế chiến thuật

Khả năng giảm phát hiện giúp La Fayette hoạt động hiệu quả trong các nhiệm vụ bảo vệ hạm đội và tuần tra vùng biển nhạy cảm.

Chi phí sản xuất

Chi phí khoảng 300–400 triệu USD mỗi chiếc, phù hợp với nhiều quốc gia có ngân sách quốc phòng trung bình.

Công nghệ tàng hình đang trở thành yếu tố then chốt trong thiết kế tàu chiến hiện đại. Nếu Mỹ với Zumwalt đi theo hướng “tàng hình tối đa”, Trung Quốc với Type 055 lựa chọn sự cân bằng giữa tàng hình và hỏa lực, thì châu Âu lại phát triển các tàu như Visby và La Fayette với chi phí tối ưu hơn.

Trong tương lai, công nghệ tàng hình sẽ không chỉ dừng ở giảm tín hiệu radar, mà còn tích hợp với trí tuệ nhân tạo, cảm biến và vũ khí năng lượng định hướng, tạo ra những chiến hạm khó bị phát hiện và cực kỳ nguy hiểm trên chiến trường