Theo đài RT, 3 thủy thủ đã bị thương sau vụ cháy tàu khu trục USS Zumwalt vào ngày 19/4. Một phát ngôn viên của Hải quân Mỹ hôm 22/4 nói với trang tin USNI rằng nhà chức trách vẫn đang điều tra nguyên nhân và mức độ thiệt hại đối với tàu chiến này.

Tàu khu trục tàng hình USS Zumwalt của Mỹ. Ảnh: NurPhoto

Tàu khu trục USS Zumwalt chưa từng tham gia bất kỳ nhiệm vụ chiến đấu nào. Tàu ban đầu được thiết kế sở hữu 2 hệ thống pháo tàng hình 155mm tiên tiến, nhưng đạn dược trở nên đắt đỏ đến mức cuối cùng các khẩu pháo đã bị tháo dỡ. Các tháp pháo đã được thay thế bằng các ống phóng tên lửa 2,2m cho hệ thống tấn công nhanh thông thường (CPS) của Hải quân Mỹ.

USNI cho biết tàu USS Zumwalt đang được chuyển đổi thành "nền tảng tấn công ngoài khơi” được trang bị vũ khí siêu vượt âm tầm xa. Tuy nhiên, những tên lửa siêu vượt âm đó vẫn chưa được hoàn thiện và triển khai trên tàu.

Trước đó, trang National Defense đưa tin Hải quân Mỹ muốn bắt đầu thử nghiệm CPS trên tàu khu trục lớp Zumwalt vào năm 2027 hoặc năm 2028.

Theo một báo cáo của Văn phòng kiểm toán Liên bang Mỹ (GAO) năm 2018, chương trình phát triển tàu khu trục lớp Zumwalt đã tiêu tốn tới 24,5 tỷ USD cho một hạm đội chỉ gồm 3 tàu. Một số hãng thông tấn thậm chí mô tả chiến hạm này là “sai lầm trị giá 8 tỷ USD”.

Vụ hỏa hoạn với tàu USS Zumwalt xảy ra khi Bộ Chiến tranh Mỹ chuyển sự chú ý sang một dự án đắt đỏ hơn nữa - tàu chiến lớp Trump, với tàu đầu tiên dự kiến ​​​​có giá hơn 17 tỷ USD và một số ước tính bên ngoài đẩy giá lên hơn 20 tỷ USD.

Chương trình này đã được Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth công bố rầm rộ vào tháng 12 năm ngoái, trong khuôn khổ tầm nhìn về “Hạm đội Vàng” mới của Mỹ.