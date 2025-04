Ông Lê Hoàng Long, cựu CEO Pega, cựu Phó Tổng giám đốc kinh doanh và marketing xe máy điện VinFast, hiện là Giám đốc điều hành Giovani.

Thị trường xe máy điện tại Việt Nam đang phát triển nhanh chóng với sự tham gia của nhiều thương hiệu trong nước và quốc tế. Có thời điểm, Việt Nam có đến 42 nhà sản xuất, lắp ráp và phân phối tham gia thị trường xe máy điện mà nổi bật có thể kể đến Hkbike, Dkbike, Osakar, Dilbao, DTP… Sau này, thêm Yadea tham gia thị trường.

Gần 20 năm qua, xe máy điện giá rẻ thuộc một phân khúc nhỏ của thị trường có quy mô khoảng 500.000 xe. Phân khúc xe giá dưới 20 triệu đồng có khoảng 90% khách hàng là học sinh cấp 2 và cấp 3.

Trong bối cảnh này, nhiều doanh nghiệp có xu hướng sử dụng chiến lược cạnh tranh bằng giá để thu hút khách hàng. Nhiều thương hiệu xe máy điện như Yamaha Neo's, Yadea, Pega, Datbike... đều giảm giá sâu.

Có thể nói, cuộc chiến về giá rẻ sẽ gói gọn trong một “Đại Dương Đỏ” với sự tham gia của rất nhiều thương hiệu.

Vậy giá rẻ có phải điều tiên quyết của sản phẩm xe máy điện không?

Câu trả lời theo tôi là không.

Trước đây, một hãng xe máy Việt đã tung ra mẫu xe với thông số chỉ chạy khoảng 80km/1 lần sạc, vận tốc không quá 35km/h bán với giá 35 triệu. Khi đó, khách hàng vẫn đón nhận một cách nồng nhiệt.

Gần đây, Honda ra mắt mẫu xe máy điện ICON với giá bán khoảng 29 triệu (chưa bao gồm pin, pin có thể cho thuê). Đi đôi với mức giá không hề rẻ này là thông số kỹ thuật (Specs) "khiêm tốn" như thời gian sạc lâu, quãng đường đi thấp, pin dung lượng nhỏ…

Có thể hiểu, đây là chiến lược bền vững của Honda để đảm bảo doanh nghiệp có lợi nhuận. Họ không tham gia vào cuộc chiến “cạnh tranh giá” đang vô cùng nóng bỏng của ngành xe điện 2 bánh.

Vậy nên, thay vì việc bán giá rẻ, người tiêu dùng phải chăng sẽ cần các yếu tố khác nữa trong quyết định mua hàng của mình?

Bởi lẽ, việc hạ giá để cạnh tranh có thể là con dao hai lưỡi, gây ảnh hưởng đến lợi nhuận, chất lượng sản phẩm và sự phát triển bền vững. Theo tôi, thay vì chỉ tập trung vào giá cả, các doanh nghiệp nên tạo ra giá trị thực sự cho người tiêu dùng thông qua công nghệ, trải nghiệm vận hành và dịch vụ sau bán hàng.

Dưới đây là 4 điểm để tạo nên giá trị bền vững cho một mẫu xe máy điện phát triển trên thị trường:

Honda ra mắt sản phẩm xe máy điện ICON. Ảnh: Honda.

Công nghệ: Yếu tố then chốt trong cuộc đua

Xe máy điện không chỉ đơn thuần là một phương tiện di chuyển mà còn là sản phẩm công nghệ cao. Các doanh nghiệp cần đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D) để nâng cao hiệu suất pin, tối ưu hóa động cơ điện, cũng như tích hợp các công nghệ thông minh như kết nối IoT, GPS, và AI. Một chiếc xe có khả năng sạc nhanh, pin bền và quãng đường di chuyển dài sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh rõ rệt, thu hút những khách hàng có yêu cầu cao về chất lượng.

Trải nghiệm vận hành: Chất lượng hơn số lượng

Khách hàng ngày càng quan tâm đến trải nghiệm khi sử dụng xe, từ cảm giác lái, độ bền đến khả năng tăng tốc và an toàn. Thay vì cắt giảm chi phí để hạ giá bán, các hãng xe nên tập trung vào việc cải thiện khung xe, hệ thống phanh, giảm xóc, và tối ưu hóa thiết kế để mang lại sự thoải mái và an toàn cho người dùng. Một chiếc xe có thiết kế hiện đại, tiện dụng và trải nghiệm vận hành êm ái sẽ có sức hút mạnh hơn so với các sản phẩm giá rẻ nhưng kém chất lượng.

Dịch vụ sau bán hàng: Yếu tố quyết định lòng trung thành

Một trong những điểm yếu của thị trường xe máy điện tại Việt Nam là hệ thống bảo trì và dịch vụ sau bán hàng chưa phát triển mạnh. Người tiêu dùng lo ngại về độ bền của xe, khả năng thay thế linh kiện và chi phí sửa chữa. Do đó, các doanh nghiệp cần xây dựng hệ thống bảo hành chuyên nghiệp, đảm bảo linh kiện dễ thay thế và cung cấp các dịch vụ bảo dưỡng định kỳ. Chính sách hậu mãi tốt không chỉ giúp khách hàng an tâm khi sử dụng sản phẩm mà còn tạo dựng uy tín thương hiệu lâu dài.

Tạo dấu ấn thương hiệu: Không chỉ là xe, mà là phong cách sống

Thay vì tập trung vào giá rẻ, các thương hiệu nên xây dựng một hình ảnh mạnh mẽ về phong cách sống xanh, hiện đại và công nghệ. Các chương trình tiếp thị, sự kiện trải nghiệm thực tế và hệ sinh thái dịch vụ xoay quanh sản phẩm có thể giúp doanh nghiệp tạo ra sự gắn kết với khách hàng, từ đó thúc đẩy doanh số bền vững mà không cần cạnh tranh về giá.

Trong thị trường xe máy điện Việt Nam, chiến lược cạnh tranh bằng giá không phải là hướng đi bền vững. Doanh nghiệp cần tập trung vào công nghệ, trải nghiệm vận hành, dịch vụ sau bán hàng và xây dựng thương hiệu để tạo ra giá trị thực sự cho người tiêu dùng. Khi khách hàng nhận thấy lợi ích vượt trội, họ sẵn sàng chi trả mức giá cao hơn cho một sản phẩm đáng tin cậy, thay vì chỉ tìm kiếm một chiếc xe giá rẻ. Đây mới chính là con đường giúp các doanh nghiệp tồn tại và phát triển lâu dài trong ngành công nghiệp đầy tiềm năng này.

Lê Hoàng Long, Giám đốc điều hành Giovani

