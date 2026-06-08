“Đi đâu để ông bà được nghỉ ngơi, cha mẹ thực sự thư giãn còn con trẻ có không gian vui chơi an toàn?” là bài toán của không ít gia đình mỗi dịp hè. Một chuyến đi đa thế hệ đòi hỏi điểm đến có thể đáp ứng cùng lúc nhu cầu nghỉ dưỡng, giải trí và trải nghiệm của mọi thành viên.

Bãi Kem tại Nam đảo Phú Quốc là điểm đến nhiều trải nghiệm được khách gia đình yêu thích. Ảnh: New World Phu Quoc

Nhờ sự phát triển mạnh mẽ của hệ sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và hạ tầng du lịch trong những năm gần đây, Phú Quốc, đặc biệt là khu vực Nam đảo, đang trở thành lựa chọn được nhiều gia đình ưu tiên khi có thể đáp ứng trọn vẹn những mong muốn ấy trong cùng một hành trình.

Một kỳ nghỉ, nhiều thế hệ cùng tận hưởng

Theo nghiên cứu Xu hướng Du lịch nghỉ dưỡng Đa thế hệ (Gen Voyage!) do Booking.com thực hiện tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, 52% du khách Việt cho biết điều họ trân trọng nhất trong mỗi chuyến đi là cơ hội gắn kết và tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ cùng người thân. Tuy nhiên, việc dung hòa nhu cầu của nhiều thế hệ không hề đơn giản. Vì thế, nhiều gia đình hiện nay không chỉ quan tâm đến chất lượng lưu trú mà còn tìm kiếm những điểm đến có đủ trải nghiệm để mọi thế hệ cùng tận hưởng.

New World Phu Quoc Resort sở hữu bể bơi khổng lồ bên biển và công viên nước quy mô lớn

Nam đảo Phú Quốc là một trong số ít điểm đến hội tụ đầy đủ những yếu tố đó. Khu vực này sở hữu những bãi biển đẹp, khí hậu biển đảo dễ chịu cùng hệ sinh thái du lịch được phát triển đồng bộ, cho phép du khách trải nghiệm nhiều hoạt động trong cùng một hành trình.

Sức hút của Phú Quốc cũng được nhiều chuyên trang quốc tế vinh danh. Travel Off Path từng ví đảo Ngọc như “Hawaii của châu Á”, trong khi The Korea Herald đánh giá đây là điểm đến phù hợp với các kỳ nghỉ gia đình đa thế hệ.

Từ vui chơi, giải trí đến những khoảnh khắc gắn kết

Điểm hấp dẫn của Nam đảo Phú Quốc nằm ở việc các trải nghiệm được kết nối thành một hệ sinh thái liền mạch.

Tuyến cáp treo kỷ lục thế giới tới Hòn Thơm là một trong những trải nghiệm “chiều lòng” mọi thành viên trong gia đình

Từ Thị trấn Hoàng Hôn, du khách có thể bắt đầu hành trình bằng tuyến cáp treo ba dây dài nhất thế giới tới Hòn Thơm, nơi cả gia đình cùng chiêm ngưỡng toàn cảnh biển trời Phú Quốc từ trên cao. Tại Sun World Hon Thom, trẻ em có thể vui chơi tại công viên nước Aquatopia, thanh thiếu niên trải nghiệm các trò chơi cảm giác mạnh, trong khi người lớn thư giãn với các hoạt động biển hay tận hưởng không gian tại Santo Beach Club.

Cả gia đình có thể cùng nhau chiêm ngưỡng những màn pháo hoa biểu tượng tại Phú Quốc

Khi chiều xuống, hành trình tiếp tục tại Thị trấn Hoàng Hôn với Cầu Hôn cùng chuỗi show diễn quy mô lớn như Kiss of the Sea và Symphony of the Sea. Âm nhạc, ánh sáng, công nghệ trình chiếu hiện đại kết hợp với màn pháo hoa mỗi tối tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ cho mọi thành viên. Đây cũng là một trong những lý do khiến nhiều gia đình lựa chọn lưu trú dài ngày thay vì những chuyến nghỉ ngắn cuối tuần như trước.

Không gian nghỉ dưỡng lý tưởng cho gia đình đa thế hệ

Ngoài hệ sinh thái trải nghiệm, hệ thống nghỉ dưỡng cao cấp tại Nam đảo là mảnh ghép hoàn thiện kỳ nghỉ gia đình. Tại khu vực Mũi Ông Đội, Premier Village Phu Quoc Resort là lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình đa thế hệ nhờ không gian biệt thự hồ bơi riêng rộng rãi và riêng tư.

Tại Bãi Kem, Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay và New World Phu Quoc Resort là những lựa chọn được nhiều gia đình yêu thích nhờ sở hữu những hồ bơi quy mô lớn bên biển cùng hệ thống tiện ích phù hợp với nhiều độ tuổi. Đặc biệt, mỗi villa tại New World Phu Quoc Resort đều có hồ bơi riêng, giúp phụ huynh dễ dàng quan sát và chăm sóc con trẻ trong suốt kỳ nghỉ.

Ngoài hồ bơi ngoài trời dài 120 mét, New World Phu Quoc Resort còn có bể bơi riêng ở mỗi villa giúp phụ huynh có thể yên tâm theo dõi con trẻ

Hệ thống tiện ích đa dạng từ công viên nước, Kids’ Club, The Hub đến spa giúp mỗi thành viên đều có thể tìm thấy trải nghiệm phù hợp.

Nhân dịp kỷ niệm 5 năm hoạt động, New World Phu Quoc Resort giới thiệu gói nghỉ dưỡng “5 Nights of Joy” với nhiều ưu đãi hấp dẫn như miễn phí đêm nghỉ thứ năm, vé cáp treo khứ hồi Sun World Hon Thom, tín dụng ẩm thực trị giá 50 USD cùng nhiều quyền lợi đi kèm khác. Chương trình áp dụng cho khách đặt phòng đến ngày 30/6/2026 và lưu trú đến hết tháng 10/2026.

Lệ Thanh