Năm 2026, kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương sẽ kéo dài 3 ngày liên tiếp, từ 25/4 đến 27/4. Sau đó, kỳ nghỉ Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 năm 2026 sẽ kéo dài 4 ngày liên tiếp, từ 30/4 đến 3/5. Không ít người đã xin nghỉ phép thêm 2 ngày để có kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày, tương đương dịp nghỉ tết Nguyên đán.

Theo đại diện nhiều đơn vị lữ hành, từ đầu tháng 3, lượng du khách tìm kiếm và chốt tour cho kỳ nghỉ tháng 4 đã tăng đáng kể, nhất là nhóm khách gia đình và cá nhân. Xu hướng "đặt sớm để giữ giá tốt" đang rõ rệt hơn hẳn các năm trước, theo ông Hồ Xuân Phúc, Giám đốc Công ty Du lịch Hanotours.

Tràng An Travel ghi nhận lượng khách hỏi tour sớm dịp nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30/4 tăng khoảng 40% so với cùng kỳ. Các đơn vị như Vietluxtour, BestPrice Travel đều cho biết, nhu cầu tìm hiểu tour cho kỳ nghỉ cuối tháng 4 xuất hiện sớm ngay sau Tết.

Với những khách nghỉ lễ theo đúng lịch, họ ưu tiên các tour châu Á bay gần (Thái Lan, Singapore, Malaysia, Đài Loan...), tour Trung Quốc đường bộ hoặc chọn mua combo vé máy bay - khách sạn nội địa.

Ông Nguyễn Hữu Cường, Tổng giám đốc Tràng An Travel cho biết, các tour Đông Nam Á có giá từ khoảng 13 triệu đồng, còn tour Trung Quốc đường bộ giá từ 4 triệu đồng.

Với nhóm khách chủ động xin nghỉ phép để kéo dài kỳ nghỉ lễ, tour đường bay Trung Quốc và Hàn Quốc, Nhật Bản được quan tâm hơn hẳn. Ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc marketing của BestPrice Travel cho biết, 60-70% tour quốc tế khởi hành vào kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30/4 của đơn vị này đã được đặt kín.

Tại Hanotours, các tour khởi hành đi Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và một số "điểm hot" của Trung Quốc như Bắc Kinh - Thượng Hải, Thượng Hải - Ô Trấn... đã kín gần 100%; các tour khởi hành đi Nga, Mỹ, Úc (bay thẳng) vào ngày 24-25/4 cũng được khách đặt hết từ sớm.

Khách hàng ưu tiên các tour không mua sắm, có nhiều trải nghiệm hấp dẫn.

Ở thị trường nội địa, do bước vào dịp đầu hè nên các điểm đến ven biển đặc biệt hấp dẫn du khách. Combo vé máy bay - khách sạn đến Phú Quốc, Nha Trang (Khánh Hòa), Đà Nẵng, Quy Nhơn (Gia Lai), Phú Yên (Đắk Lắk) đều được khách chốt sớm, phòng giá vé máy bay, khách sạn tăng mạnh, thậm chí khó tìm chuyến bay hoặc nơi lưu trú đúng ý muốn.

Đặc biệt, combo Phú Quốc trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 năm nay giảm mạnh so với cùng kỳ nhiều năm, giúp du khách giảm áp lực chi phí.

Giá combo vé máy bay, khách sạn ở Phú Quốc giảm so với cùng kỳ khiến lượng khách đặt sớm tăng trưởng rõ rệt. Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Trước đây, trong cao điểm du lịch hè hoặc các dịp lễ, Tết, chi phí di chuyển bằng đường hàng không từng là rào cản lớn đối với thị trường khách nội địa đến Phú Quốc (An Giang). Có thời điểm, giá vé khứ hồi Hà Nội - Phú Quốc cán mốc 10-12 triệu đồng, khiến du khách trong nước e ngại, chuyển điểm đến tới những nơi "dễ thở" hơn.

Tuy nhiên, theo đại diện nhiều doanh nghiệp lữ hành như Lữ hành Việt, Silver Sky, Hanotours, Vietkingtravel..., combo vé máy bay và khách sạn tại Phú Quốc đang giảm khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước.

Du khách có thể lựa chọn gói 4 ngày 3 đêm gồm bay khứ hồi Hà Nội - Phúc Quốc, lưu trú khách sạn 3 hoặc 4 sao với giá từ 5,2-5,7 triệu đồng/người, khởi hành giai đoạn 25/4-30/4. Tính thêm chi phí tham quan, ăn uống ở đảo ngọc, du khách phải chi trả khoảng 8,5-9 triệu đồng.

Với các điểm đến nội địa khác trong nước, công ty du lịch cũng khuyến nghị du khách nên đặt tour, combo sớm để đảm bảo giá tốt và có được lịch trình đúng nhu cầu. Tới dịp lễ, giá phòng và vé máy bay tăng nhanh, có thể tăng 50% so với ngày thường.