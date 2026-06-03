Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm trong nhiều hội nhóm mẹ và bé. Nhiều phụ huynh cho biết họ cảm thấy yên tâm hơn với lựa chọn của mình, trong khi một số mẹ bắt đầu tìm hiểu thêm về Nutifood GrowPLUS+ và các dòng sản phẩm có công thức FDI.

Thông tin Công thức FDI được Mỹ bảo hộ sáng chế đang thu hút sự quan tâm của nhiều phụ huynh

USPTO (United States Patent and Trademark Office) là cơ quan chịu trách nhiệm cấp bằng sáng chế và đăng ký thương hiệu tại Mỹ, với vai trò thúc đẩy đổi mới sáng tạo và năng lực cạnh tranh toàn cầu. USPTO hiện là một trong những hệ thống sở hữu trí tuệ có ảnh hưởng lớn nhất thế giới với hơn 12 triệu bằng sáng chế đã được cấp.

Theo đại diện Nutifood, công thức FDI kết hợp bộ đôi dưỡng chất 2’-FL HMO và FOS(*), hướng đến mục tiêu xây dựng nền tảng "đề kháng khỏe – tiêu hóa tốt" cho trẻ. Trong đó, 2’-FL HMO là oligosaccharide tự nhiên có trong sữa mẹ, hỗ trợ phát triển hệ miễn dịch của trẻ; còn FOS, Inulin là chất xơ hòa tan có nguồn gốc thực vật, giúp cân bằng lợi khuẩn đường ruột. Công thức FDI được xem là nền tảng của Nutifood GrowPLUS+.

Trước thông tin Công thức FDI trong Nutifood GrowPLUS+ được Mỹ cấp bằng sáng chế, nhiều phụ huynh cho biết họ càng thêm tin tưởng với dòng sản phẩm dinh dưỡng đã gắn bó cùng con suốt nhiều năm qua.

Chị Lê Mai (36 tuổi) chia sẻ con gái chị là “tín đồ” của Nutifood GrowPLUS+ vì vị dễ uống, độ ngọt vừa phải và hợp tiêu hóa.

Các chuyên gia Nutifood cho biết thêm, thay vì chỉ tập trung bổ sung một vài dưỡng chất, Nutifood lựa chọn hướng tiếp cận “xây nền” từ hai hệ thống then chốt là tiêu hóa và miễn dịch, hỗ trợ trẻ hấp thu và chuyển hóa dinh dưỡng hiệu quả trong những năm đầu đời.

Thông tin Công thức FDI được Mỹ cấp bằng sáng chế đã khiến nhiều phụ huynh thêm yên tâm và vững tin lựa chọn

Giống với chị Mai, gia đình chị Bạch Thảo (phường An Đông) chia sẻ: “Bé nhà chị uống nhiều dòng dinh dưỡng khác nhau rồi, nhưng hợp nhất vẫn là GrowPLUS+. Chị thấy bé ăn ngon miệng hơn, tiêu hóa ổn hơn nên cũng yên tâm cho dùng lâu dài”.

Chị cho biết cả hai bé trong nhà, cách nhau 3 tuổi, đều gắn bó với Nutifood GrowPLUS+ như một lựa chọn quen thuộc trong quá trình chăm sóc dinh dưỡng hằng ngày.

“Trước đây, tôi chọn GrowPLUS+ vì thấy sản phẩm ứng dụng nền tảng khoa học dinh dưỡng châu Âu nhưng vẫn được nghiên cứu phù hợp với thể trạng trẻ em Việt Nam. Nay biết công thức còn được Mỹ cấp bằng sáng chế, tôi càng yên tâm hơn với lựa chọn của mình”, chị Thảo bày tỏ.

Hiệu quả của Công thức FDI đã được Viện Dinh dưỡng Quốc gia (NIN) đánh giá thông qua nghiên cứu lâm sàng vào năm 2021, ghi nhận khả năng cải thiện đồng thời cả tiêu hóa và miễn dịch cho trẻ nhỏ, giúp cải thiện tình trạng rối loạn tiêu hóa thường gặp ở trẻ 3-5 tuổi như biếng ăn, táo bón, tiêu chảy, đồng thời hỗ trợ giảm nguy cơ nhiễm khuẩn hô hấp.

Nhiều phụ huynh lựa chọn GrowPLUS+ nhờ vị dễ uống và phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của trẻ nhỏ

Để đạt cột mốc này, Nutifood đã trải qua hành trình dài xây dựng niềm tin với phụ huynh Việt thông qua các giải pháp dinh dưỡng chuyên biệt cho trẻ nhỏ. Theo Nutifood, quá trình đồng hành cùng phụ huynh nhiều năm cũng giúp doanh nghiệp nhận ra rằng điều các gia đình quan tâm không chỉ là trẻ tăng cân hay phát triển thể chất, mà còn là khả năng hấp thu dinh dưỡng và sức khỏe lâu dài của trẻ nhỏ. Đây cũng là một trong những động lực để Nutifood đầu tư nghiên cứu và phát triển Công thức FDI.

Lãnh đạo Nutifood công bố bằng sáng chế USPTO dành cho Công thức FDI tại sự kiện ngày 15/5

Sự đón nhận của thị trường được phản ánh qua việc GrowPLUS+ nhiều năm liền duy trì vị trí dẫn đầu ở các phân khúc dinh dưỡng trẻ em, theo báo cáo của NielsenIQ.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến cơ sở khoa học và tính kiểm chứng của sản phẩm, cột mốc Công thức FDI được USPTO Hoa Kỳ cấp bằng sáng chế cũng mang thêm giá trị tham chiếu để các bậc cha mẹ an tâm hơn trong quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng và đồng hành cùng sự phát triển của con mỗi ngày.

(Nguồn: Nutifood)