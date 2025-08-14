Tại hội thảo Khoa học quốc tế về dinh dưỡng học đường năm 2025 tổ chức ngày 14/8, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh những thành tựu nổi bật trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tại Việt Nam.

Theo đó, tuổi thọ trung bình của người Việt đã tăng từ 62 tuổi (năm 1990) lên 74,7 tuổi (năm 2024). Chỉ số phát triển con người (HDI) đạt 0,76 điểm, mức cao so với các quốc gia có cùng trình độ phát triển, trong khi chỉ số hạnh phúc xếp thứ 46/143 quốc gia.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, phát biểu tại hội thảo. Ảnh: BTC

Tuy nhiên, ông Nguyễn Trọng Nghĩa cũng thẳng thắn nhìn nhận vẫn cần quan tâm, nỗ lực hơn trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe người dân.

Hiện chiều cao trung bình của nam thanh niên Việt Nam là 168,1 cm, nữ giới là 156,2 cm – dù đã cải thiện rõ rệt so với trước nhưng vẫn thấp và có khoảng cách so với các nước trong khu vực và các nước phát triển. Việt Nam xếp thứ 4 ở Đông Nam Á sau Singapore, Thái Lan và Malaysia, kém thế giới từ 9-10 cm về chiều cao trung bình.

Theo PGS.TS Trần Như Dương, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng, trẻ em trong độ tuổi học đường tại Việt Nam đang đối mặt với 3 gánh nặng dinh dưỡng: Thiếu dinh dưỡng (suy dinh dưỡng thấp còi, nhẹ cân), thừa cân béo phì và thiếu vi chất dinh dưỡng.

Dữ liệu năm 2024 cho thấy tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân là 10,4%. Tại các xã nghèo, tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ dưới 5 tuổi còn vượt quá 40%. Trong khi, tỷ lệ thừa cân, béo phì ở học sinh 5-19 tuổi đã tăng gấp đôi, từ 8,5% (năm 2010) lên 19% (năm 2020), đặc biệt phổ biến ở khu vực đô thị với tỷ lệ lên tới 26,8%.

PGS Dương nhận định, bữa ăn học đường đóng vai trò then chốt trong việc cải thiện thể chất, trí tuệ và khả năng học tập của học sinh. Tuy vậy, bữa ăn học đường tại Việt Nam hiện nay còn thiếu đa dạng thực phẩm, thực đơn chưa phong phú. Chỉ chưa đến 50% trường tổ chức bữa ăn cho trẻ mầm non và khoảng 30% đối với học sinh tiểu học.

Đáng lo ngại, đa số căng tin trường học và quầy hàng gần trường bán thức ăn nhanh, đồ uống có đường, thực phẩm chế biến công nghiệp, thậm chí không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Cần luật hóa chính sách dinh dưỡng học đường

Để hiện thực hóa mục tiêu “Vì một Việt Nam khỏe mạnh, vì tầm vóc Việt”, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các ban, bộ, ngành và cơ quan liên quan cần hoàn thiện đồng bộ thể chế nhằm bảo vệ và chăm sóc sức khỏe toàn dân. Ông nhấn mạnh, con người "là vốn quý nhất", là "nhân tố quyết định" do đó cần có cơ chế pháp lý ở tầm cao để bảo đảm thực thi, bảo vệ sức khỏe của người dân, nhất là thế hệ trẻ.

Cùng đó đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức, thói quen lành mạnh chủ động rèn luyện, bảo vệ và nâng cao sức khỏe; huy động mọi nguồn lực, nhất là khu vực tư nhân, nhằm hiện thực hóa và triển khai hiệu quả các chương trình nâng cao thể lực, trí lực, tầm vóc người Việt Nam; đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để tối ưu hóa hiệu quả quản lý, chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho người dân.

Theo Viện Dinh dưỡng, hiện mới có khoảng 30% trường tiểu học tổ chức bữa ăn học đường cho học sinh. Ảnh: BTC

Các chuyên gia tại hội thảo cũng cho rằng, cần luật hóa chính sách dinh dưỡng học đường để triển khai đồng bộ các chương trình như bữa ăn học đường quốc gia, giáo dục dinh dưỡng, kiểm soát béo phì học đường...

Tiến sĩ Lê Thái Hà, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), cho biết Luật Phòng bệnh đang xây dựng giành một chương riêng về dinh dưỡng. Dự thảo luật nêu rõ, học sinh các cấp sẽ được tuyên truyền và giáo dục về dinh dưỡng, bảo đảm chế độ ăn phù hợp theo độ tuổi và được đánh giá tình trạng dinh dưỡng định kỳ.

Đáng chú ý, các quy định trong dự thảo sẽ chuyển từ “khuyến nghị” sang “bắt buộc”, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trong việc triển khai y tế học đường, bảo đảm an toàn thực phẩm, dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể chất cho học sinh.

Dự kiến, Dự thảo Luật Phòng bệnh sẽ được báo cáo Chính phủ và trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp tháng 10 tới.