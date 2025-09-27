Hình tròn là tập hợp tất cả các điểm nằm trên một mặt phẳng và cách đều một điểm cho trước (gọi là tâm) một khoảng cách không đổi (gọi là bán kính – r). Tâm hình tròn là điểm cố định ở giữa. Đường kính (d): đoạn thẳng đi qua tâm và nối hai điểm trên đường tròn, bằng d=2r.

Theo sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống, Toán 5, Tập 1, Bài 27, muốn tính chu vi hình tròn, ta lấy số 3,14 nhân với 2 rồi nhân với bán kính.

Do đường kính bằng 2 lần bán kính nên muốn tính chu vi hình tròn khi biết đường kính, ta lấy số 3,14 nhân với 2 rồi nhân với bán kính.

Có thể lấy pi bằng bao nhiêu khi tính chu vi?

Theo bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống”, Toán 5, trong phần làm tròn số thập phân có giới thiệu số π\pi là một số đặc biệt, với các chữ số sau dấu phẩy rất nhiều: “3,141592…” và yêu cầu làm tròn đến hàng phần mười, hàng phần trăm.

Theo Toán lớp 6 (Sách bài tập – chương trình mới), SGK giải thích π\piπ là hằng số Archimedes, bằng tỉ số giữa chu vi đường tròn và đường kính, với giá trị xấp xỉ = “3,141592653589793…” và có bài tập làm tròn số này.

Vì vậy, tùy yêu cầu bài học có thể chọn giá trị pi làm tròn phù hợp.