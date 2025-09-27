Hình tròn là gì?
Hình tròn là tập hợp tất cả các điểm nằm trên một mặt phẳng và cách đều một điểm cho trước (gọi là tâm) một khoảng cách không đổi (gọi là bán kính – r). Tâm hình tròn là điểm cố định ở giữa. Đường kính (d): đoạn thẳng đi qua tâm và nối hai điểm trên đường tròn, bằng d=2r.
Công thức tính chu vi hình tròn khi biết bán kính
Theo sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống, Toán 5, Tập 1, Bài 27, muốn tính chu vi hình tròn, ta lấy số 3,14 nhân với 2 rồi nhân với bán kính.
|C = π x 2 x r
Trong đó:
C là chu vi hình tròn
d là đường kính hình tròn
r là bán kính hình tròn
π là hằng số (tương đương 3,14)
Ví dụ: Tính chu vi hình tròn có bán kính 5cm.
Đáp án: Chu vi hình tròn C = 3,14 x 2 x r = 3,14 x 2 x 5 = 31,4 (cm)
Công thức tính chu vi hình tròn khi biết đường kính
Do đường kính bằng 2 lần bán kính nên muốn tính chu vi hình tròn khi biết đường kính, ta lấy số 3,14 nhân với 2 rồi nhân với bán kính.
|C = π x d
Ví dụ: Tính chu vi hình tròn có đường kính 6dm.
Đáp án: Chu vi hình tròn C = 3,14 x d = 3,14 x 6 = 18,84 (dm)
Có thể lấy pi bằng bao nhiêu khi tính chu vi?
Theo bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống”, Toán 5, trong phần làm tròn số thập phân có giới thiệu số π\pi là một số đặc biệt, với các chữ số sau dấu phẩy rất nhiều: “3,141592…” và yêu cầu làm tròn đến hàng phần mười, hàng phần trăm.
Theo Toán lớp 6 (Sách bài tập – chương trình mới), SGK giải thích π\piπ là hằng số Archimedes, bằng tỉ số giữa chu vi đường tròn và đường kính, với giá trị xấp xỉ = “3,141592653589793…” và có bài tập làm tròn số này.
Vì vậy, tùy yêu cầu bài học có thể chọn giá trị pi làm tròn phù hợp.
Vì sao lấy ký tự C, S, r, d để chỉ các số đo đường tròn?
C là viết tắt của "Circumference" (chu vi), S là viết tắt của "Surface area" (diện tích bề mặt, hoặc đơn giản là "area" - diện tích), r là viết tắt của "radius" (bán kính), và d là viết tắt của "diameter" (đường kính).
Việc sử dụng các ký tự này giúp ký hiệu toán học trở nên ngắn gọn, dễ nhớ và thông dụng trên toàn thế giới.