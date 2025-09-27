Theo bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống, Toán 5, tập 1, bài 26, hình thang trong hình học phẳng là tứ giác lồi có 2 cạnh đối song song với nhau.
Có thể phân biệt hình thang theo tiêu chí về góc hoặc cạnh.
|Phân biệt theo góc
|Phân biệt theo cạnh
|Hình thang vuông (hình thang có 1 cạnh bên vuông góc với 2 đáy)
|Hình thang thường (không có cạnh hoặc góc nào bằng nhau, chỉ có 1 cặp cạnh đối diện song song)
|Hình thang nhọn (hình thang có 2 góc đáy nhỏ hơn 90 độ)
|Hình thang cân (hình thang có 2 góc kề một đáy bằng nhau, 2 cạnh bên bằng nhau, 2 đường chéo bằng nhau, có thể nội tiếp đường tròn)
|Hình thang tù (hình thang có 2 góc đối lớn hơn 90 độ)
Theo bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống, Toán 5, tập 1, bài 26, diện tích hình thang bằng tổng độ dài 2 đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2.
|S = ½ [(a+b) x h]
Trong đó:
S: Diện tích hình thang
a và b là độ dài 2 đáy
h là chiều cao
Ví dụ: Tính diện tích hình thang biết: Độ dài 2 đáy lần lượt là 4cm và 6cm, chiều cao là 3cm
Đáp án: S = ½ [(4+6) x 3] = 15 cm2
Không. Dù là 2 hình thang đặc biệt nhưng chỉ có duy nhất một công thức tính hình thang.
Với bài toán không có đủ dữ liệu về chiều dài 2 đáy và chiều cao thì không thể tính diện tích hình thang
Độ dài, diện tích phải được quy về cùng một đơn vị trước khi tính toán.
