Theo bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống, Toán 5, tập 1, bài 26, hình thang trong hình học phẳng là tứ giác lồi có 2 cạnh đối song song với nhau.

Có thể phân biệt hình thang theo tiêu chí về góc hoặc cạnh.

Ví dụ: Tính diện tích hình thang biết: Độ dài 2 đáy lần lượt là 4cm và 6cm, chiều cao là 3cm

Theo bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống, Toán 5, tập 1, bài 26, diện tích hình thang bằng tổng độ dài 2 đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2.

Không. Dù là 2 hình thang đặc biệt nhưng chỉ có duy nhất một công thức tính hình thang.

Hình thang vuông và hình thang cân có công thức tính diện tích riêng không?

Mẹo tính diện tích hình thang

Với bài toán không có đủ dữ liệu về chiều dài 2 đáy và chiều cao thì không thể tính diện tích hình thang

Độ dài, diện tích phải được quy về cùng một đơn vị trước khi tính toán.

(Tổng hợp)