Hình chữ nhật là gì? Theo Bài 13, sách Toán 8 (Tập 1) của bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, định nghĩa Hình chữ nhật là tứ giác có 4 góc vuông. Tính chất của hình chữ nhật là có 2 cạnh đối song song, 2 cạnh đối bằng nhau, 2 góc đối bằng nhau, hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Công thức tính diện tích hình chữ nhật Trong bài 52, sách Toán 3 (Tập 2) của bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, công thức tính diện tích hình chữ nhật bằng chiều dài nhân với chiều rộng (cùng đơn vị đo). S = a x b Trong đó: S: Diện tích hình chữ nhật a: Chiều dài của hình chữ nhật b: Chiều rộng của hình chữ nhật Ví dụ: Một tấm gỗ hình chữ nhật có chiều rộng 5cm, chiều dài 15cm. Tính diện tích tấm gỗ đó. Đáp án: Diện tích tấm gỗ là: S = 5 x 15 = 75 (cm2)

Công thức tính diện tích hình chữ nhật khi biết 1 cạnh và đường chéo Để tính diện tích hình chữ nhật khi biết đường chéo và một cạnh, cần kết hợp định lý Pytago (Pythagore) với công thức diện tích cơ bản. Bước 1: Áp dụng định lý Pytago trong tam giác vuông để tính chiều dài cạnh còn lại. Bước 2: Áp dụng công thức tính diện tích hình chữ nhật: S = a x b Ví dụ: Một hình chữ nhật ABCD có AD = 60cm, đường chéo AC là 100cm. Tính diện tích ABCD. Đáp án: Bước 1: Tìm cạnh còn lại của chữ nhật ABCD qua định lý Pytago trong tam giác vuông. Theo đó: AC2=AB2+AD2 => AB2 = AC2 - AD2 = 10000 - 3600 = 6400 => AB = 80 (cm) Bước 2: Diện tích ABCD = AB x AD = 60 x 80 = 4800 (cm2)

Công thức tính diện tích hình chữ nhật khi biết chu vi Muốn tính diện tích hình chữ nhật khi biết chu vi phải kết hợp công thức tính chu vi và công thức diện tích cơ bản Bước 1: Từ công thức tính chu vi hình chữ nhật là P = (a+b) x 2 với P là chu vi, a là chiều dài, b là chiều rộng hình chữ nhật, ta có a = (P/2) - b hoặc b = (P/2) - a Bước 2: Sau khi tìm được a hoặc b áp dụng công thức tính diện tích hình chữ nhật: S = a x b

Dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật? Theo Bài 13, sách Toán 8 (Tập 1) Bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật là: - Tứ giác có 3 góc vuông (dựa vào định nghĩa) - Hình bình hành có 1 góc vuông - Hình bình hành có 2 đường chéo bằng nhau - Hình thang cân có một góc vuông

Hình chữ nhật có phải hình bình hành không? Theo Bài 13, sách Toán 8 (Tập 1) Bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, hình chữ nhật có tất cả các tính chất của hình bình hành. Do đó, hình chữ nhật là hình bình hành đặc biệt.