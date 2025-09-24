Hình vuông là tứ giác đặc biệt trong hình học phẳng với 4 cạnh bằng nhau và 4 góc trong đều là góc vuông.

Theo bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống, Toán 3, tập 2, bài 52, muốn tính diện tích hình vuông, ta lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó.

Công thức tính diện tích hình vuông qua đường chéo

Tính chất của hình vuông là có 2 đường chéo có độ dài bằng nhau, cắt nhau vuông góc tại trung điểm của 2 đường. Đường chéo sẽ chia hình vuông thành 2 tam giác vuông cân bằng nhau.

Theo công thức tính diện tích tam giác là ½ đáy nhân chiều cao vuông góc với đáy này mà đáy chính là đường chéo còn chiều cao là ½ đường chéo nên diện tích hình vuông lúc này sẽ bằng:

S = 2 x (d x ½ d) = d2 /2

Ví dụ: Tính diện tích hình vuông có độ dài đường chéo 10m

Đáp án: Diện tích hình vuông là: S = 2 x (10 x ½ 10) = 102 /2 = 50 (m2)