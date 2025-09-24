Hình vuông là gì?
Hình vuông là tứ giác đặc biệt trong hình học phẳng với 4 cạnh bằng nhau và 4 góc trong đều là góc vuông.
Công thức tính diện tích hình vuông
Theo bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống, Toán 3, tập 2, bài 52, muốn tính diện tích hình vuông, ta lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó.
|S = a x a = a2
Trong đó:
S: Diện tích của hình vuông
a: Độ dài 1 cạnh hình vuông
Ví dụ: Tính diện tích hình vuông với độ dài mỗi cạnh 3cm
Đáp án: Diện tích hình vuông là S = 5 x 5 = 52 = 25 (cm2)
Công thức tính diện tích hình vuông qua đường chéo
Tính chất của hình vuông là có 2 đường chéo có độ dài bằng nhau, cắt nhau vuông góc tại trung điểm của 2 đường. Đường chéo sẽ chia hình vuông thành 2 tam giác vuông cân bằng nhau.
Theo công thức tính diện tích tam giác là ½ đáy nhân chiều cao vuông góc với đáy này mà đáy chính là đường chéo còn chiều cao là ½ đường chéo nên diện tích hình vuông lúc này sẽ bằng:
|S = 2 x (d x ½ d) = d2 /2
Ví dụ: Tính diện tích hình vuông có độ dài đường chéo 10m
Đáp án: Diện tích hình vuông là: S = 2 x (10 x ½ 10) = 102 /2 = 50 (m2)
Hình vuông có phải hình chữ nhật không?
Có, hình vuông là hình chữ nhật đặc biệt. Hình vuông có đầy đủ các tính chất của hình chữ nhật: 4 góc bên trong là vuông, 2 cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau chỉ khác là hình vuông có tất cả các cạnh bằng nhau và có đường chéo vuông góc.
So sánh hình vuông và hình chữ nhật
|Thuộc tính
|Hình vuông
|Hình chữ nhật
|Tất cả các cạnh bằng nhau
|Có
|Không
|Cạnh đối bằng nhau
|Có
|Có
|Cạnh đối song song
|Có
|Có
|Tất cả các góc bằng nhau
|Có
|Có
|Các góc đối bằng nhau
|Có
|Có
|Tổng 2 góc kề nhau bằng 180 độ
|Có
|Có
|Đường chéo bằng nhau
|Có
|Có
|Đường chéo cắt nhau tại trung điểm
|Có
|Có
|Đường chéo vuông góc
|Có
|Không
Hình vuông có phải hình bình hành?
Có, hình vuông là một loại hình bình hành đặc biệt. Hình vuông có tất cả các tính chất của hình bình hành như hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau. Điểm đặc biệt là hình vuông có 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau.
Có, hình vuông là một loại hình thoi đặc biệt. Hình vuông có tất cả các tính chất của hình thoi như có bốn cạnh bằng nhau và các cạnh đối diện song song. Điểm đặc biệt là hình vuông có thêm các góc vuông và 2 đường chéo bằng nhau.
So sánh hình vuông và hình thoi
|Thuộc tính
|Hình vuông
|Hình thoi
|Tất cả các cạnh bằng nhau
|Có
|Có
|Cạnh đối bằng nhau
|Có
|Có
|Cạnh đối song song
|Có
|Có
|Tất cả các góc bằng nhau
|Có
|Không
|Các góc đối bằng nhau
|Có
|Có
|Tổng 2 góc kề nhau bằng 180 độ
|Có
|Có
|Đường chéo bằng nhau
|Có
|Không
|Đường chéo cắt nhau tại trung điểm
|Có
|Có
|Đường chéo vuông góc
|Có
|Có