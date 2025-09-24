Xem nhanh:
  • Hình vuông là gì?
  • Công thức tính diện tích hình vuông
  • Công thức tính diện tích hình vuông qua đường chéo
  • Hình vuông có phải hình chữ nhật không?
  • Hình vuông có phải hình bình hành?
  • Hình vuông có phải hình thoi?

Hình vuông là gì?

Hình vuông là tứ giác đặc biệt trong hình học phẳng với 4 cạnh bằng nhau và 4 góc trong đều là góc vuông.

Công thức tính diện tích hình vuông

Theo bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống, Toán 3, tập 2, bài 52, muốn tính diện tích hình vuông, ta lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó.

S = a x a = a2

Trong đó:

S: Diện tích của hình vuông

a: Độ dài 1 cạnh hình vuông

Ví dụ: Tính diện tích hình vuông với độ dài mỗi cạnh 3cm

Đáp án: Diện tích hình vuông là S = 5 x 5 = 52 = 25 (cm2)

 

cong thuc tinh dien tich hinh vuong 1.png

Công thức tính diện tích hình vuông qua đường chéo

Tính chất của hình vuông là có 2 đường chéo có độ dài bằng nhau, cắt nhau vuông góc tại trung điểm của 2 đường. Đường chéo sẽ chia hình vuông thành 2 tam giác vuông cân bằng nhau.

cong thuc tinh dien tich hinh vuong 2.png

Theo công thức tính diện tích tam giác là ½ đáy nhân chiều cao vuông góc với đáy này mà đáy chính là đường chéo còn chiều cao là ½ đường chéo nên diện tích hình vuông lúc này sẽ bằng: 

 S = 2 x (d x ½ d) = d2 /2 

Ví dụ: Tính diện tích hình vuông có độ dài đường chéo 10m

Đáp án: Diện tích hình vuông là: S = 2 x (10 x ½ 10) = 102 /2 = 50 (m2)

Hình vuông có phải hình chữ nhật không?

Có, hình vuông là hình chữ nhật đặc biệt. Hình vuông có đầy đủ các tính chất của hình chữ nhật: 4 góc bên trong là vuông, 2 cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau chỉ khác là hình vuông có tất cả các cạnh bằng nhau và có đường chéo vuông góc.

So sánh hình vuông và hình chữ nhật

Thuộc tính Hình vuông Hình chữ nhật
Tất cả các cạnh bằng nhau Không
Cạnh đối bằng nhau
Cạnh đối song song
Tất cả các góc bằng nhau
Các góc đối bằng nhau
Tổng 2 góc kề nhau bằng 180 độ
Đường chéo bằng nhau
Đường chéo cắt nhau tại trung điểm
Đường chéo vuông góc Không

Hình vuông có phải hình bình hành?

Có, hình vuông là một loại hình bình hành đặc biệt. Hình vuông có tất cả các tính chất của hình bình hành như hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau. Điểm đặc biệt là hình vuông có 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau.

Có, hình vuông là một loại hình thoi đặc biệt. Hình vuông có tất cả các tính chất của hình thoi như có bốn cạnh bằng nhau và các cạnh đối diện song song. Điểm đặc biệt là hình vuông có thêm các góc vuông và 2 đường chéo bằng nhau.

So sánh hình vuông và hình thoi

Thuộc tính Hình vuông Hình thoi
Tất cả các cạnh bằng nhau
Cạnh đối bằng nhau
Cạnh đối song song
Tất cả các góc bằng nhau Không
Các góc đối bằng nhau
Tổng 2 góc kề nhau bằng 180 độ
Đường chéo bằng nhau Không
Đường chéo cắt nhau tại trung điểm
Đường chéo vuông góc
Công thức tính diện tích hình tròn là gì?Để tính diện tích hình tròn, công thức cơ bản là S = r x r x π, trong đó S là diện tích, r là bán kính và hằng số pi π (xấp xỉ 3,14159). Ngoài ra, nếu biết chu vi, đường kính cũng có thể tính diện tích hình tròn.