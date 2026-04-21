Công ty CP Bách Khoa Việt Nam được ghi nhận trong bảng xếp hạng Fast Rising 100 năm 2026

Fast Rising 100 là bảng xếp hạng do Vietnam Report xây dựng và công bố, dựa trên các tiêu chí như tăng trưởng doanh thu, hiệu quả kinh doanh và năng lực vận hành. Danh sách này thuộc hệ thống nghiên cứu FAST500 - Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam, nhằm nhận diện những doanh nghiệp có tiềm năng bứt phá trong tương lai gần.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh và mang tính chọn lọc cao, tăng trưởng không chỉ đến từ quy mô mà còn phụ thuộc vào khả năng thích ứng, chiến lược dài hạn và năng lực vận hành thực tế. Việc góp mặt trong Fast Rising 100 không chỉ là sự ghi nhận về kết quả kinh doanh, mà còn phản ánh nền tảng nội lực và dư địa phát triển của doanh nghiệp.

Công ty CP Vật tư Thiết bị Bách Khoa Việt Nam hiện hoạt động trong lĩnh vực vật tư, thiết bị kỹ thuật phục vụ các công trình công nghiệp và thương mại quy mô lớn. Sau hơn một thập kỷ phát triển, doanh nghiệp đã xây dựng hệ thống 4 nhà máy với tổng diện tích hơn 50.000 m², cùng đội ngũ hơn 600 nhân sự.

Đáng chú ý, trong hệ sinh thái sản phẩm, BK Door - thương hiệu cửa thép chống cháy của Bách Khoa Việt Nam đang dần khẳng định vai trò là dòng sản phẩm chủ lực. Với định hướng phát triển theo tiêu chuẩn kỹ thuật cao, BK Door không chỉ đáp ứng các yêu cầu về an toàn phòng cháy chữa cháy mà còn hướng tới tính đồng bộ, thẩm mỹ và độ bền cho các công trình hiện đại.

Bên cạnh sản phẩm cửa chống cháy, doanh nghiệp còn cung cấp đa dạng các sản phẩm như hệ thống ống gió, van gió, cửa gió và thang máng cáp, tạo nên năng lực cung ứng đồng bộ - một lợi thế cạnh tranh quan trọng trong các dự án quy mô lớn.

Công ty CP Bách Khoa Việt Nam áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm đồng đều và hướng tới phát triển bền vững.

Những năm gần đây, ngành vật tư thiết bị cơ điện được ghi nhận có mức độ cạnh tranh ngày càng cao, đi kèm với yêu cầu khắt khe hơn về tiêu chuẩn kỹ thuật và khả năng đáp ứng đồng bộ cho các dự án. Trong bối cảnh đó, năng lực vận hành, khả năng kiểm soát chất lượng và tính ổn định của sản phẩm trở thành yếu tố then chốt, thay vì chỉ tập trung vào mở rộng quy mô.

Đại diện Bách Khoa Việt Nam cho biết, công ty hiện đang tập trung chuẩn hóa hệ thống quản lý nhằm tối ưu quy trình sản xuất và nâng cao khả năng kiểm soát chất lượng; áp dụng các tiêu chuẩn như ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015, đồng thời tuân thủ các quy định trong nước.

Hệ thống nhà máy và năng lực sản xuất là một trong những nền tảng phát triển của công ty CP Bách Khoa Việt Nam.

Ở góc độ thị trường, xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng trong khu vực đang mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp sản xuất nội địa. Nắm bắt xu hướng này, Bách Khoa Việt Nam không chỉ tham gia vào nhiều dự án lớn trong nước mà còn từng bước mở rộng hoạt động sang thị trường Đông Nam Á.

Trong chiến lược 5 năm tới, doanh nghiệp định hướng phát triển theo mô hình cung cấp giải pháp vật tư, thiết bị trọn gói. Trong đó, sản phẩm cửa chống cháy BK Door tiếp tục được đầu tư như một thương hiệu trọng điểm, hướng tới nâng cao năng lực cạnh tranh ở cả thị trường nội địa và khu vực.

Song song với hoạt động sản xuất và mở rộng thị trường, Bách Khoa Việt Nam cũng chú trọng phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ kỹ sư và công nhân kỹ thuật. Đây được xem là yếu tố cốt lõi giúp duy trì chất lượng sản phẩm và đảm bảo tiến độ cho các dự án quy mô lớn.

Việc được vinh danh trong Fast Rising 100 không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực trong thời gian qua, mà còn mở ra thêm cơ hội kết nối đối tác, mở rộng thị trường và nâng cao vị thế thương hiệu.

Cửa chống cháy BK Door - sản phẩm mũi nhọn gắn với định hướng phát triển của doanh nghiệp.

Kết quả này cũng tiếp tục khẳng định đà phát triển tích cực, định hướng chiến lược dài hạn và năng lực cạnh tranh ngày càng được củng cố của Bách Khoa Việt Nam trên thị trường. Trong bối cảnh ngành xây dựng và công nghiệp vẫn còn nhiều biến động, các yếu tố như khả năng thích ứng, kiểm soát chất lượng và chiến lược phát triển rõ ràng sẽ tiếp tục là nền tảng để doanh nghiệp duy trì tăng trưởng bền vững.

(Nguồn: Công ty CP Bách Khoa Việt Nam)