Từ chối tăng giá

Là đơn vị vận tải hành khách bằng tàu cao tốc trên các tuyến đường thủy nội địa, ven biển và từ bờ ra đảo, Công ty TNHH Công nghệ Xanh DP (GreenlinesDP) đang bị lỗ ngắn hạn do chi phí nhiên liệu tăng. Tuy nhiên, ông Trần Song Hải, Tổng giám đốc GreenlinesDP, cho hay các chuyến tàu vẫn chưa điều chỉnh giá vé.

“Chắc chắn là doanh nghiệp sẽ không thể chịu đựng mãi được nếu chiến sự kéo dài triền miên và giá dầu tăng mạnh. Nhưng ở thời điểm hiện tại, chúng tôi không muốn chuyến du lịch của khách hàng lúc nào cũng phải nghĩ tới những vấn đề khó khăn", ông lý giải cho cách ứng xử của doanh nghiệp và mong các đại lý phân phối vé tàu cũng ủng hộ quan điểm này.

Suy nghĩ của ông Hải không phải là cá biệt. Nhiều doanh nghiệp cũng đã quyết định không tăng giá sản phẩm để giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt cho các hộ gia đình.

Với vai trò doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường của TPHCM, đại diện Vissan nhấn mạnh việc giữ ổn định giá các mặt hàng thực phẩm thiết yếu luôn là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.

Nhiều doanh nghiệp chọn cách không tăng giá bán sản phẩm. Ảnh: Nhật Sinh

Để làm được việc đó trong bối cảnh hiện nay, doanh nghiệp triển khai các giải pháp kiểm soát chi phí trên toàn chuỗi, từ nguồn nguyên liệu, sản xuất đến phân phối. Đồng thời, các đơn vị tăng cường liên kết với đối tác cung ứng nhằm ổn định nguồn hàng, hạn chế tác động của biến động giá đầu vào.

Tương tự, AEON Việt Nam cam kết duy trì mức giá ổn định xuyên suốt 30 ngày trong tháng 4/2026 trên toàn hệ thống phân phối nội địa. Danh mục sản phẩm tập trung vào nhóm nhu yếu phẩm thiết yếu, bao gồm các mặt hàng tiêu dùng nhanh phục vụ sinh hoạt hằng ngày như gạo, bột giặt, giấy vệ sinh, đồ uống...

Về cách làm, cũng giống như Vissan, nhà phân phối đến từ Nhật Bản đã phối hợp với các đối tác để cùng tìm kiếm các giải pháp cải thiện chuỗi cung ứng, đồng thời kiểm soát chi phí và tối ưu hóa hoạt động vận chuyển hàng hoá.

Doanh nghiệp kiến nghị giảm lãi suất vay xuống dưới 6%

Cách ứng xử "lạ" trong "cơn bão" chi phí đang lan rộng trong cộng đồng doanh nghiệp. Bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hội Lương thực thực phẩm TPHCM (FFA), cho biết các doanh nghiệp thành viên chưa tăng giá các đơn hàng xuất khẩu. Thay vào đó, nhà sản xuất chấp nhận giảm bớt lợi nhuận để bán được đơn hàng đã ký kết với đối tác.

"Các đơn vị thuộc hội đều đang cố gắng vượt qua giai đoạn này", bà Chi nói. Tại thị trường nội địa, bà cho biết thêm, dù giá nguyên liệu đầu vào đã tăng nhưng giá bán phần lớn các mặt hàng của cộng đồng doanh nghiệp vẫn chưa có động thái tăng giá để nhu cầu tiêu dùng của người dân không bị ảnh hưởng.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hoà, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM (Huba), các doanh nghiệp tại thành phố đang cố gắng kìm giữ để không tăng giá đầu ra của sản phẩm, dịch vụ. Giải pháp mà doanh nghiệp thực hiện là sử dụng cân đối nguồn hàng dự trữ, tiết giảm chi phí khác để bù đắp khoản chi phí tăng do tác động của xung đột Trung Đông.

Bất chấp tác động địa chính trị ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả khảo sát quý I/2026 của Huba cho thấy, tình hình kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa nói chung là khá khả quan.

Số doanh nghiệp có doanh thu bán hàng ổn định chiếm đa số với tỷ lệ lên tới 86%. Doanh nghiệp đạt lợi nhuận ổn định là 75%. Đáng chú ý, 79,5% doanh nghiệp được khảo sát vẫn tin tưởng tình hình kinh doanh trong quý sau còn khả quan hơn. Nhờ vậy, 86% doanh nghiệp có kế hoạch tuyển mới thêm lao động.

Dẫu vậy, ở chiều ngược lại, cộng đồng doanh nghiệp TPHCM vẫn lo ngại về giá nguyên liệu (với 54,5% doanh nghiệp được khảo sát) và lãi suất vay vốn cao (47,7%).

Phía Huba cho rằng, tình hình xung đột Trung Đông đang làm gia tăng thời gian vận chuyển, kéo dài chu kỳ quay vòng vốn lưu động của doanh nghiệp trong khi điều kiện tiếp cận tín dụng đang có xu hướng thắt chặt. Hiện lãi suất vay phổ biến ở mức trên 8,5%/năm, thậm chí đối với một số lĩnh vực như bất động sản có thể lên tới 14-15%, gây áp lực lớn lên hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt đối với doanh nghiệp xuất khẩu.

Do đó, Huba kiến nghị hệ thống ngân hàng có cơ chế tín dụng linh hoạt và phù hợp hơn, bao gồm nới lỏng điều kiện vay vốn, kéo dài thời gian vay đối với hàng xuất khẩu. Đồng thời, cơ quan quản lý nhà nước nên xem xét giảm mặt bằng lãi suất xuống dưới 6%/năm đối với doanh nghiệp xuất khẩu trên tinh thần chia sẻ rủi ro và hỗ trợ doanh nghiệp duy trì dòng tiền.