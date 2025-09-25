Thông tin từ Sở Tài chính TPHCM, Dự án Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam có thời hạn hoạt động là 30 năm kể từ ngày 27/9/1995. Như vậy, đến ngày 27/9/2025, dự án sẽ hết thời hạn hoạt động.

Vào ngày 20/2/2025, Công ty Coca-Cola Việt Nam cũng đã có văn bản cam kết không thực hiện các mục tiêu hoạt động của dự án kể từ ngày 27/9/2025 (mục tiêu dự án nêu tại Giấy Chứng nhận đầu tư số 411043000812 chứng nhận thay đổi lần thứ 9, ngày 17/12/2014).

Sở Tài chính cho biết, theo quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư khi hết thời hạn hoạt động của dự án (đến hết ngày 27/9/2025).

Dự án Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam ở TPHCM hết thời hạn hoạt động vào ngày 27/9 tới đây. Ảnh minh hoạ: L.B

Căn cứ Luật Đầu tư 2020 và Nghị định 102/2024/NĐ-CP, sau khi dự án hết hạn và hoàn tất thủ tục chấm dứt, nhà đầu tư được tiếp tục sử dụng đất tối đa 24 tháng để thực hiện thanh lý, xử lý quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo quy định.

Tháng 7 vừa qua, Coca-Cola Việt Nam đã khánh thành nhà máy mới với tổng vốn đầu tư 136 triệu USD tại Khu công nghiệp Phú An Thạnh (xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh).

Với tổng diện tích 19 ha, nhà máy tại Tây Ninh của hãng nước ngọt này đang sở hữu quy mô lớn nhất trong 3 cơ sở sản xuất của công ty tại Việt Nam. Tổng công suất nhà máy lên đến 1 tỷ lít đồ uống/năm.

Theo báo cáo thường niên của Swire Coca-Cola, sản lượng bán hàng tại Việt Nam năm 2024 đạt 154 triệu đơn vị, tương đương 874 triệu lít. Với kết quả này, Việt Nam là thị trường lớn thứ ba của Swire Coca-Cola, chỉ sau Trung Quốc đại lục với 1,38 tỷ đơn vị và Mỹ với 336 triệu đơn vị.

Dự án của Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam hiện nằm tại phường Linh Xuân, TPHCM. Dự án có tổng vốn đầu tư là hơn 715 triệu USD (tương đương 13.000 tỷ đồng - tỷ giá tại thời điểm cấp chứng nhận đầu tư).