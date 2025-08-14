Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding (mã: RDP) vừa công bố thông tin bất thường về việc nhận được quyết định mở thủ tục phá sản của TAND TPHCM.

Theo quyết định ngày 26/5, TAND TPHCM đã mở thủ tục phá sản đối với Rạng Đông Holding do bà Huỳnh Kim Ngân làm đại diện pháp luật.

Theo đó, trong vòng 30 ngày kể từ khi công bố quyết định, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho quản tài viên hoặc doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản theo quy định.

Trong giấy đòi nợ cần nêu rõ tổng số nợ mà Rạng Đông Holding phải trả, bao gồm nợ đến hạn và chưa đến hạn, nợ có bảo đảm và không có bảo đảm, tiền lãi, tiền bồi thường theo hợp đồng (nếu có).

“Kèm theo giấy đòi nợ là các tài liệu, chứng cứ chứng minh về các khoản nợ đó. Giấy đòi nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên”, quyết định của TAND TPHCM nêu rõ.

Ông Hồ Đức Lam, Chủ tịch HĐQT Rạng Đông Holding. Ảnh: RDP

Cổ phiếu RDP được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) từ năm 2009. Từng là doanh nghiệp nhựa hàng đầu, Rạng Đông Holding bắt đầu sa sút khi chuyển sang mô hình holding (công ty mẹ - công ty con) và mở rộng sang lĩnh vực bất động sản.

Từ mức lãi kỷ lục 70 tỷ đồng năm 2019, Rạng Đông Holding rơi vào chuỗi thua lỗ kéo dài; đỉnh điểm năm 2023 lỗ 147 tỷ đồng, lỗ lũy kế 206 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn 122 tỷ đồng và bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục. Ngoài ra, công ty còn phải bồi thường 178 tỷ đồng do thua kiện đối tác từ Nhật Bản.

Báo cáo tài chính bán niên 2024 cho thấy RDP lỗ thêm 64 tỷ đồng, nâng lỗ lũy kế lên 266 tỷ đồng. Nợ phải trả hơn 1.700 tỷ đồng, gấp 6 lần vốn chủ sở hữu, chủ yếu là nợ vay tài chính.

Nợ thuế hàng chục tỷ đồng, trong khi các kế hoạch thanh lý tài sản, thu hồi công nợ và tái cấu trúc Rạng Đông Holding vẫn chưa đạt kết quả.

Khủng hoảng trở nên nghiêm trọng hơn khi vào tháng 2/2025, cả 5 thành viên HĐQT Rạng Đông Holding đồng loạt xin từ nhiệm, trong đó có Chủ tịch HĐQT Hồ Đức Lam và con trai. Ông Lam là em trai cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa, người đã bị khởi tố, truy nã từ tháng 7/2020.

Do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, cổ phiếu RDP bị đưa vào diện cảnh báo, đình chỉ giao dịch từ cuối tháng 11/2024. Từ ngày 24/4/2025, cổ phiếu này đã bị HoSE hủy niêm yết bắt buộc.

Sau đó, từ 9/5, 49 triệu cổ phiếu RDP được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCoM.