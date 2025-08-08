ESG - không chỉ là lý thuyết mà là một phong trào

Đây là kết quả của chương trình nội bộ “Con vẽ tranh - DHTI gieo rừng”, nơi mỗi bức tranh cổ động tiết kiệm năng lượng do con em cán bộ nhân viên gửi về được quy đổi thành 10 cây xanh. Hoạt động không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn lan tỏa tinh thần ESG và nâng cao ý thức cộng đồng về phát triển bền vững.

Cán bộ nhân viên công ty DHTI triển khai trồng 500 cây rừng - phủ xanh 0,2ha đất tại rừng Cúc Phương

Hành trình trồng rừng tại Cúc Phương không chỉ là hoạt động thiện nguyện nội bộ mà còn thể hiện cách DHTI tiếp cận ESG theo hướng có chiều sâu, tư duy dài hạn

“DHTI không chọn bắt đầu từ những cam kết lớn, DHTI chọn bắt đầu từ việc nhỏ, thật, và gần - nơi trẻ em vẽ tranh, người lớn trồng rừng, và cả gia đình cùng hiểu ESG bằng một trải nghiệm cụ thể”, đại diện công ty chia sẻ.

“Con vẽ tranh - DHTI gieo rừng” là bước khởi đầu trong hành trình dài mà DHTI đang theo đuổi. Doanh nghiệp xác định: phát triển bền vững không đến từ áp lực báo cáo, mà xuất phát từ tư duy quản trị, trong đó, người đứng đầu đóng vai trò quan trọng để tạo nên một môi trường làm việc nhân văn, khiến người lao động thấy mình thuộc về, được kết nối và có động lực phát triển.

Triết lý phát triển bền vững của doanh nghiệp giúp người lao động thấy mình được kết nối.

“Theo mô hình Denison, văn hóa doanh nghiệp có 6 cấp độ trưởng thành: từ Tự phát, đến Ý tưởng, Thiết kế, Quản lý, Thấm nhuần và cuối cùng là Thống nhất.Để đạt được sự phát triển văn hóa ở cấp độ cao, doanh nghiệp không thể chỉ dừng ở hoạt động phong trào, mà điều cần thiết là đầu tư theo chiều sâu, từ tư duy lãnh đạo đến trải nghiệm gắn kết thực sự của mỗi cá nhân trong tổ chức”, đại diện DHTI khẳng định.

Trải nghiệm đa thế hệ

Điểm nhấn đặc biệt nhất của chương trình “Con vẽ tranh - DHTI gieo rừng” chính là sự tham gia đa thế hệ, kết nối tâm hồn trẻ thơ với trái tim người lớn.

Mỗi bức tranh không chỉ là một nét vẽ, mà là một lời ước nguyện, một sự khởi đầu cho hành động cụ thể và có ý nghĩa, là một bài học sống động về tình yêu thiên nhiên.

Chị Nguyễn Thị Thủy - Quản lý kinh doanh khu vực Hà Nội chia sẻ: “Thật ý nghĩa khi được chính tay trồng cây xanh và góp phần tạo nên giá trị cho môi trường. Tôi tin rằng, những hoạt động như thế này không chỉ giúp gắn kết các bộ phận trong công ty, mà còn nhắc chúng tôi nhớ rằng: mỗi cá nhân đều có thể tạo ra ảnh hưởng tích cực cho xã hội, bắt đầu từ hành động nhỏ nhất”.

Chị Trần Thu Hà - Nhân viên Thủ quỹ đã gắn bó 25 năm từ những ngày đầu thành lập DHTI - chia sẻ: “Hôm nay, tôi gieo một mầm xanh, và mong sau 5 hay 10 năm nữa, tôi sẽ cùng đồng nghiệp quay lại, chứng kiến khu rừng này lớn lên như cách mà DHTI đã trưởng thành. Điều khiến tôi trân trọng nhất chính là giá trị tử tế vẫn luôn được nuôi dưỡng và tiếp nối trong từng bước phát triển của doanh nghiệp”.

Sự kiện này thể hiện cam kết lâu dài của DHTI trong hành trình phát triển bền vững, chứng minh rằng, lý thuyết hay thực hành ESG không quá khó, mà hiện hữu ngay trong cách làm việc và gắn kết của cả một tập thể.

Minh Hoà