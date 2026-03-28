Theo phản ánh của người dân tổ 1, thôn 5, xã Hà Trung, Công ty TNHH Hồng Hưng được Nhà nước cho thuê đất từ năm 2015 để xây dựng siêu thị, kinh doanh thương mại tại khu dân cư trên đường Phạm Len.

Tuy nhiên, từ giữa năm 2025, doanh nghiệp này cho Công ty TNHH Gia công vật liệu giày Shuntai Việt Nam thuê hàng trăm mét vuông mặt bằng để gia công đế giày.

Khu vực xưởng sản xuất rộng hàng trăm m2 gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Lê Dương

Từ khi đi vào hoạt động, xưởng gia công đế giày phát sinh mùi hóa chất nồng, kèm tiếng ồn từ máy móc vận hành liên tục, ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân xung quanh.

Ông Nguyễn Cao Sơn, người dân địa phương cho biết xưởng rộng hàng trăm mét vuông, cách nhà dân khoảng 15m và cách nhà văn hóa thôn 40m. Mùi từ keo nhựa dùng làm đế giày phát tán, khiến nhiều người thường xuyên bị đau đầu, buồn nôn.

Người dân tổ 1, thôn 5, xã Hà Trung bức xúc về việc Công ty TNHH Gia công vật liệu giày Shuntai Việt Nam gây ô nhiễm. Ảnh: Lê Dương

“Chúng tôi nhiều lần gửi đơn phản ánh. UBND xã đã kiểm tra, yêu cầu công ty tạm dừng sản xuất, nhưng chỉ sau vài ngày, hoạt động lại diễn ra như cũ, khiến người dân bức xúc”, ông Sơn nói.

Ông Nguyễn Thành Đô, Phó Chủ tịch UBND xã Hà Trung cho biết địa phương đã nhận phản ánh về việc Công ty TNHH Gia công vật liệu giày Shuntai Việt Nam thuê xưởng của Công ty TNHH Hồng Hưng để sản xuất, phát sinh tiếng ồn và mùi hôi, ảnh hưởng khu dân cư.

Khu vực sản xuất chỉ cách nhà dân 15m. Ảnh: Lê Dương

Ngày 15/11/2025, UBND xã thành lập tổ công tác kiểm tra hoạt động của Công ty giày Shuntai và Công ty Hồng Hưng. Theo kết quả kiểm tra, công ty chưa đáp ứng đủ điều kiện về bảo vệ môi trường (không có hồ sơ môi trường); không đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy trước khi đưa vào hoạt động; Công ty TNHH Hồng Hưng cho thuê mặt bằng không đúng mục đích sử dụng đất nhà nước giao đất (đất được Nhà nước giao là đất thương mại dịch vụ hiện đang cho thuê để sử dụng vào mục đích sản xuất - gia công vật liệu giày).

Ngày 5/12/2025, UBND xã Hà Trung đã có thông báo về việc yêu cầu chấp hành pháp luật của Công ty TNHH Gia công vật liệu giày Shuntai Việt Nam. Nội dung thông báo, yêu cầu Công ty TNHH Gia công vật liệu giày Shuntai Việt Nam tạm dừng hoạt động gia công vật liệu giày tại mặt bằng thuê của Công ty TNHH Hồng Hưng kể từ ngày 6/12/2025 cho đến khi hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định của pháp luật và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Đồng thời, Công ty Hồng Hưng được yêu cầu sử dụng đất đúng mục đích đã được giao.

Một nhà dân nằm sát bên cạnh ống khói. Ảnh: Lê Dương

Theo ông Đô, sau khi người dân tiếp tục phản ánh việc Công ty giày Shuntai hoạt động trở lại, ngày 9/2/2026, UBND xã Hà Trung ra thông báo lần hai yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng hoạt động; đồng thời giao Công an xã tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý theo quy định nếu phát hiện vi phạm hoặc không chấp hành.

Trước siêu thị Hồng Hưng vẫn treo biển tuyển lao động của Công ty TNHH Gia công vật liệu giày Shuntai Việt Nam. Ảnh: Lê Dương

Tuy nhiên, theo người dân, xưởng của Công ty TNHH Gia công vật liệu giày Shuntai Việt Nam vẫn hoạt động. Tiếng ồn từ máy móc và mùi hôi phát tán ra bên ngoài. Trước cổng, công ty vẫn treo biển tuyển dụng, dù đã nhiều lần bị yêu cầu tạm dừng hoạt động.

Trao đổi với VietNamNet sáng 23/3, ông Trịnh Hồng Sơn, Chủ tịch UBND xã Hà Trung cho biết xã đã hai lần ban hành văn bản yêu cầu công ty dừng hoạt động nhưng doanh nghiệp vẫn cố tình sản xuất. Do đó, xã đã báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Công an tỉnh.

Cũng theo ông Sơn, chính quyền đã yêu cầu công ty chuyển đến chỗ khác theo đúng quy định, phía công ty đang xin thời hạn 45 ngày để di chuyển.