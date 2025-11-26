Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản gửi UBND TP Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Nguyên, Ninh Bình, yêu cầu triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với đợt ô nhiễm không khí được dự báo sẽ gia tăng mạnh vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12/2025.

Theo số liệu từ hệ thống quan trắc môi trường quốc gia và dự báo khí tượng thủy văn, trong 10 ngày tới, khu vực miền Bắc – đặc biệt là Hà Nội và vùng phụ cận – sẽ xuất hiện các hình thái thời tiết bất lợi như nghịch nhiệt, lặng gió và sương mù. Những điều kiện này khiến khả năng khuếch tán chất ô nhiễm giảm mạnh, có thể làm nồng độ bụi mịn PM2.5 tăng cao, đẩy chỉ số AQI vượt mức 150, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người dân và hoạt động kinh tế – xã hội.

Ảnh minh hoạ: Phạm Hải

Để chủ động giảm thiểu ô nhiễm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương khẩn trương chỉ đạo và triển khai loạt biện pháp cấp bách.

Theo đó, các tỉnh, thành cần yêu cầu đơn vị vệ sinh môi trường và chủ đầu tư các dự án giao thông tăng tần suất quét, hút bụi; sử dụng xe chuyên dụng phun nước rửa đường tại các trục giao thông chính và cửa ngõ đô thị. Việc phun nước được khuyến cáo thực hiện vào ban đêm và sáng sớm (trước 6h) để đạt hiệu quả cao nhất.

Các địa phương cũng cần tăng cường kiểm tra công trường xây dựng, đình chỉ thi công những công trình không che chắn đầy đủ, gây phát tán bụi. Đối với phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải, lực lượng chức năng phải xử lý nghiêm các trường hợp không phủ bạt, để rơi vãi trên đường.

Tại các cơ sở công nghiệp lớn như xi măng, nhiệt điện, luyện thép…, yêu cầu rà soát chặt chẽ việc vận hành hệ thống xử lý khí thải. Các làng nghề có công đoạn đốt, đặc biệt là tái chế phế liệu, phải được kiểm tra thường xuyên và khuyến khích giảm công suất vào những ngày chất lượng không khí xuống mức xấu.

Chính quyền địa phương cần tăng cường tuần tra và xử lý triệt để tình trạng đốt chất thải rắn, đốt rơm rạ - một trong những nguyên nhân làm ô nhiễm không khí gia tăng trong điều kiện thời tiết nghịch nhiệt.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Y tế các tỉnh, thành phải liên tục cập nhật thông tin chất lượng không khí và khuyến cáo người dân - đặc biệt là người già, trẻ em và người mắc bệnh hô hấp - hạn chế hoạt động ngoài trời khi chỉ số VN AQI tăng cao, đồng thời đeo khẩu trang khi di chuyển.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết sẽ sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV/Flycam) và ảnh vệ tinh để phát hiện điểm đốt mở, điểm phát thải lớn; các địa phương phải xử lý ngay khi nhận được thông tin.

Bộ cũng sẽ phối hợp thành lập các tổ công tác liên ngành nhằm giám sát, kiểm tra và công khai các trường hợp vi phạm.